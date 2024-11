Matthew Broderick, la star ospite del Torino Film Festival reciterà con il figlio in Elsbeth

Per la prima volta nella sua carriera Matthew Broderick reciterà insieme al figlio James Wilkie nella serie Elsebeth, come ha annunciato la CBS. In precedenza, padre e figlio non avevano mai avuto occasione di lavorare sullo stesso set.

In questi giorni, Matthew Broderick sarà uno degli ospiti della 42ma edizione del Torino Film Festival, in compagnia della moglie Sarah Jessica Parker. Verrà premiato con il prestigioso riconoscimento della Stella della Mole.

Nuovo progetto

Nella serie Elsbeth, Matthew Broderick interpreterà Lawrence Grey, colui che i piani alti di Manhattan chiamano quando vogliono assicurarsi che il proprio figlio entri nella scuola o nel college dei suoi sogni, indipendentemente dai voti, dai risultati scolastici o dai test della personalità.

Matthew Broderick in una scena di Tower Heist

Un lavoro che lo tiene a contatto con ricchi e potenti di New York fino a quando qualcuno che mette in pericolo la sua posizione lavorativa lo spinge a commettere un omicidio. Nella serie, James Wilkie sarà Carl, un trainer di successo ed esperto nell'azienda di Grey, la Outmatch Educational Consulting.

Gli esordi

Nonostante si tratti del primo progetto che condividono e James Wilkie sia ancora uno studente della Brown University, Broderick Jr. non è affatto estraneo alla recitazione, in quanto molto attivo sulla scena teatrale newyorchese.

In passato, James Wilkie Broderick ha recitato anche in un piccolo ruolo nella serie Lady in the Lake, con protagonista Natalie Portman. Elsbeth è una serie spin-off di The Good Wife, con Carrie Preston protagonista nel ruolo di un'avvocata anticonvenzionale che utilizza il suo stravagante punto di vista per aiutare la polizia di New York.