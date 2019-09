Matteo Renzi diventa Joker nell'imitazione di Maurizio Crozza (VIDEO)

Maurizio Crozza veste i panni di Matteo Renzi in una nuova imitazione che lo trasforma in Joker.

Il comico tornerà con Fratelli di Crozza il 27 settembre, in onda su NOVE, e a quanto pare non perderà occasione per ironizzare sull'attuale situazione politica italiana. In questo particolare video, interpreta Matteo Renzi come se fosse Joker: "Mi piace da impazzire quando mi credono morto, ma io sono come l'Italia: viva! Non voglio far cadere il governo, io voglio solo farvi male, molto male..."

Espressione inquietante e ghigno malvagio, Maurizio Crozza dimostra di essere sul pezzo sia per la scelta di Joker e sia perché gioca sulla nuova situazione politica di Matteo Renzi, dopo che ha deciso di lasciare il PD per fondare un nuovo partito.

Chissà se la sua interpretazione di questo Joker italianizzato convincerà il pubblico come quella imminente di Joaquin Phoenix, che arriverà presto nei cinema italiani nell'omonimo film di Todd Philips (qui trovate la nostra recensione di Joker)

Nella nuova stagione di Fratelli di Crozza, è stata annunciata anche un'altra imitazione molto attesa, ovvero quella di Jovanotti che ha ispirato il comico per via delle numerose polemiche che hanno accompagnato il suo Jova Beach Party.