Matteo Berrettini e Melissa Satta: prima foto di coppia su Instagram

Matteo Berrettini e Melissa Satta escono allo scoperto anche sui social, pubblicando la loro prima foto di coppia su Instagram. Il tennista e la showgirl si frequentano da alcuni mesi e sono stati paparazzati insieme in varie occasioni.

Melissa Satta e Matteo Berrettini si stanno rilassando negli Stati Uniti, la prima foto che li ritrae insieme è stata pubblicata sul profilo Instagram della showgirl. Il campione di tennis è la sua fidanzata si sono goduti il sole delle spiagge di Miami, nello scatto pubblicato sui social non è stata inserita nessuna caption.

La coppia era uscita in pubblico per la prima volta a gennaio, i due erano stati visti insieme nel palazzetto sportivo milanese dove l'Olimpia Milano affrontava una partita dell'Eurolega. Matteo e Melissa si sarebbero conosciuti tramite amici comuni. In questi giorni Berettini si trovava in Florida per il torneo Master 1000 Miami, dove è stato eliminato per mano dello statunitense Mackenzie McDonald, che lo ha battuto in due set.

I problemi fisici, stanno compromettendo il cammino stagionale di Matteo Berrettini, nonostante questo, sotto la foto, alcuni stupidi, hanno accusato Melissa Satta delle sconfitte del tennista. A difesa della coppia è intervenuta Juliana Moreira. La modella brasiliana, amica di Melissa, ha commentato la foto scrivendo: "Melissa e Matteo siete meravigliosi, punto e basta. Vi lovvo e vi auguro tutta la felicità del mondo. E a voi che augurate solo cattiverie, ricordatevi che ognuno dà al prossimo solo quello che ha dentro, quindi, fatevi un esame di coscienza e curatevi, perché il vostro veleno sarà tossico solo per voi stessi. Peace and love".