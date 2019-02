Mattel annuncia il film live-action di American Girl e 22 serie televisive

Mattel ha annunciato che American Girl, la popolare bambola, sarà al centro di un nuovo film prodotto in collaborazione con MGM e che verrà girato in live-action.

Il progetto porterà quindi sul grande schermo la linea di giocattoli che ha debuttato nel 1986, ed è stata poi acquisita nel 1998 dalla Mattel, caratterizzata da una serie di bambole dalle diverse origini etniche e legate a differenti aspetti della storia americana. Mattel ha inoltre messo in vendita numerosi libri che approfondiscono le storie legate alla lina di giocattoli, tuttavia per ora non sono stati rivelati i dettagli relativi alla trama del film.

Mattel ha poi annunciato che sono in fase di sviluppo 22 serie televisive, animate e in live-action, basate sui marchi di cui è proprietaria. L'obiettivo è quello di realizzare dei contenuti destinati a emittenti tradizionali e piattaforme di streaming per "catturare l'immaginazione dei ragazzini e delle famiglie in tutto il mondo".

Attualmente non sono stati rivelati i dettagli relativi ai marchi al centro dell'iniziativa.