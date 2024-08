Matt Damon: "Qualche volta litigo con Ben Affleck e col fratello Casey, ma solo per motivi artistici"

Matt Damon ha coltivato sin dalla giovinezza un saldo rapporto con Ben e Casey Affleck. I tre sono molto amici dall'inizio della carriera e spesso collaborano sul set a progetti per il grande schermo. Un legame che la star di Will Hunting - Genio ribelle ha approfondito in un'intervista.

Interpellato da People durante la première del loro nuovo film The Instigators, Matt Damon ha spiegato il tipo di rapporto che ha costruito con i due fratelli, e l'unico motivo che ogni tanto li porta a bisticciare.

Fratellanza

"Sono costantemente fantastici, partner incredibili con cui lavorare. E no, solitamente non ci sono sorprese" ha esordito Damon. L'attore ha ammesso l'unico momento in cui si trovano ad avere ogni tanto qualche divergenza.

Matt Damon in una scena di The Bourne Ultimatum

"Qualche volta ci ritroviamo a discutere dal punto di vista creativo ma sono discussioni sane e ci conosciamo abbastanza bene da non farci coinvolgere troppo emotivamente, e senza lasciarci influenzare dai nostri rispettivi ego. È un rapporto di lavoro abbastanza sano con entrambi" ha spiegato Damon.

In queste situazioni, mettersi in ascolto è molto importante:"Quando insistono su qualcosa presto attenzione. Tutti noi abbiamo delle aree delle quali non siamo consapevoli, sia creative che di altro tipo. E quando sento qualcuno con cui sono tanto d'accordo essere convinto di qualcosa, lo esamino molto attentamente".

Matt Damon e Ben Affleck vinsero l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale per il dramma del 1997, Will Hunting - Genio ribelle, lavorando insieme di recente anche per il film Air, uscito lo scorso anno. Casey Affleck e Matt Damon hanno recitato insieme in Oppenheimer di Christopher Nolan e insieme hanno condiviso il set di Ocean's Eleven.

Le due star di Will Hunting si conobbero da bambini a Boston e per un periodo furono anche coinquili a Hollywood. In passato, Matt Damon e Ben Affleck valutarono anche l'ipotesi di dividersi per non essere sempre associati l'uno all'altro, salvo poi tornare sui loro passi.