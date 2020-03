Matrix: stasera su Premium Energy il film cult con Keanu Reeves

Arriva stasera su Premium Energy, alle 21:15, Matrix, il cult fantascientifico del 1999 firmato dalle sorelle Lana e Lilly Wachowski, con protagonisti Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Laurence Fishburne.

Matrix racconta la storia di Thomas A. Anderson: un giovane dalla doppia vita divisa tra un tranquillo lavoro come programmatore di computer e le sue attività da hacker con il nome di Neo. Il protagonista ha sempre messo in dubbio la sua realtà, ma si ritrova alle prese con qualcosa che va oltre ogni possibile immaginazione nel momento in cui diventa un obiettivo della polizia e viene contattato da Morpheus, considerato dal governo un terrorista. L'uomo lo risveglia invece nel vero mondo in cui l'umanità è stata catturata da una razza di macchine che usa gli individui per sfruttarne il calore e l'energia elettrochimica, tenendoli imprigionati in una realtà virtuale chiamata Matrix. Neo si unisce quindi alla ribellione, dando vita a una lotta che deciderà il destino degli esseri umani.

Pillola rossa o azzurra?

Se la vita è solo una simulazione computerizzata che è possibile cambiare come fosse un normale file, a patto che si posseggano i mezzi giusti e la giusta prospettiva delle cose, allora Matrix è rappresentazione dell'esistenza stessa.

Nelle sale nella primavera del 1999, il film non ha solo incassato quasi più di ogni altro film uscito quell'anno, ma ha rappresentato, e rappresenta ancora oggi, un'imprescindibile pietra di paragone per tutto ciò che dopo è arrivato, anche fuori dal suo genere.

Primo di quella programmata per essere una trilogia (con i successivi e decisamente meno fortunati Matrix Reloaded e Matrix Revolutions), Matrix a sorpresa ha generato un quarto capitolo, per ora conosciuto con il titolo di Matrix 4, ancora con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, atteso per il 2022.