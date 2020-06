Matrimonio all'italiana: il film con Sophia Loren e Marcello Mastroianni stasera su Rai Movie

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, ancora appuntamento con il grande cinema italiano: è Matrimonio all'italiana il film in onda in prima serata, trasposizione cinematografica che Vittorio De Sica fa di Filumena Marturano, capolavoro teatrale di Eduardo De Filippo.

Nella Napoli del secondo dopoguerra comincia la strana relazione tra Filumena Marturano, ragazza disonorata costretta alla prostituzione, e Domenico Soriano, erede di una florida attività imprenditoriale, dongiovanni incallito. Passano gli anni e Filumena, per farsi finalmente sposare, si finge sul punto di morire. Ma l'uomo scopre l'inganno ed è risoluto a sciogliere con lei qualunque legame... Fino a quando lei non gli rivela di avere tre figli, uno dei quali è suo.

A dare volto, corpo e anima ai due indimenticabili protagonisti una delle coppie d'oro del nostro cinema: Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

Candidato agli Oscar nel 1965 per la Migliore attrice protagonista (Sophia Loren) e nel 1966 come Miglior Film Straniero, Matrimonio all'italiana, nel 1965, si è portato a casa 4 David di Donatello e un Nastro d'argento. Prodotto da Carlo Ponti, il film è stato scritto da Renato Castellani, Tonino Guerra, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi, i costumi sono di Piero Tosi e Vera Marzot e le musiche di Armando Trovajoli.

A seguire, sempre stasera su Rai Movie, ancora un film della "triade magica" del cinema italiano - Vittorio De Sica, Sophia Loren, Marcello Mastroianni -. In seconda serata va in onda La bella mugnaia di Mario Camerini in una copia technicolor e in versione cinemascope.

Sempre a Napoli, durante la dominazione spagnola, Vittorio De Sica interpreta un governatore che tenta in tutti i modi di far sua Sophia Loren, la bella moglie del mugnaio Marcello Mastroianni. Quest'ultimo, credendo di esser stato tradito, decide di vendicarsi introducendosi nella camera da letto della governatrice, Yvonne Sanson.

Il film è il secondo adattamento del romanzo Il cappello a tre punte di Pedro Antonio de Alarcón, da cui Mario Camerini aveva tratto il film omonimo del 1934.