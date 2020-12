Matrimonio a prima vista Italia, stasera su Real Time lo speciale che chiude l'edizione: le anticipazioni

Stasera su Real Time, alle 21:20, torna Matrimonio a prima vista Italia con lo speciale che chiude l'edizione 2020 dell'esperimento sociale prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia.

Matrimonio a prima vista Italia è giunto alla decima e ultima puntata, lo speciale Tutta la verità, già disponibile in esclusiva su Dplay Plus. Le anticipazioni di stasera, martedì 1° dicembre 2020, ci dicono che dall'ultimo confronto molte questioni sono rimaste in sospeso ed è arrivato il momento di un chiarimento decisivo: saranno riusciti i protagonisti a lasciarsi il passato alle spalle e a far tornare il sereno nelle loro vite, di coppia o da single?

Matrimonio a prima vista Italia è prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia. Le puntate sono disponibili in anteprima su Dplay Plus ( www.it.dplay.com - o sull'app su App Store o Google Play). Dopo la messa in onda lineare, gli abbonati potranno già vedere l'episodio successivo. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. L'hashtag ufficiale è #MatrimonioAPrimaVista.