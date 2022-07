Matrimonio a prima vista Italia, la nuova stagione da oggi su discovery+: ecco le coppie

Matrimonio a prima vista Italia torna da oggi in streaming su discovery+ con la nuova stagione: ecco le tre coppie.

Dopo il successo dell'ultima stagione, da oggi su discovery+ arriva in esclusiva la nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia, l'esperimento sociale più rivoluzionario dedicato all'amore e alla vita di coppia, in cui prima ci si sposa e poi ci si conosce, prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia.

Otto episodi da un'ora e un esperimento televisivo a cui anche quest'anno hanno aderito in migliaia con l'obiettivo di sposare uno sconosciuto scelto per loro da un team di esperti, vivere per un mese come marito e moglie e al termine dell'esperimento prendere la decisione di restare sposati oppure di divorziare, entro sei mesi dalla data del matrimonio.

Anche per questa nuova stagione, a vestire i panni di "Cupido" tra i 6 candidati prescelti sarà il team di esperti composto da: Nada Loffredi, la sessuologa che ha il delicato compito di valutazione i candidati sotto un profilo di affinità sessuale al fine di creare la giusta alchimia nella coppia. Mario Abis, il sociologo che aiuterà le coppie ad interpretare nel modo migliore i loro rapporti sociali partendo dal contesto sociale che li circonda e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione. Questi ultimi guideranno i 6 cuori solitari in cerca di amore scelti tra centinaia di temerari, passo a passo, in tutto il loro percorso.

Le coppie

Come per le precedenti edizioni, sono state create attraverso un matching costruito dagli esperti sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici. Sono formate da:

Paolo Lucas, 35 anni di Castiglione delle Stiviere, curatore d'arte e appassionato di sport e musica e Carolina , 30 anni di Verona, molto sportiva e dinamica ha lasciato l'università per motivi personali ed ora lavora in un bar

Alex, 34 anni romano, adora gli animali ed il calcio, ha da poco lasciato la gestione di un' attività e fa il corriere, il suo "matching" Michela, determinata e sensibile ha la sua stessa età, fa l'ostetrica ed è di Roma

Michele, 29 anni di Torino fa il personal trainer e lo sport è la sua ragione di vita, mentre Veronica ha 33 anni è di Nova Milanese, ama l'arte, la fotografia, la musica e fa l'infermiera

Quattro settimane vissute al massimo per conoscersi, piacersi, scontrarsi ed affrontare questa lieta avventura senza poter contare sul supporto di amici e parenti nel momento dell'evento più importante della loro vita, fino al giorno in cui i sei protagonisti dovranno fare i conti con quanto vissuto e decidere come e con chi vivere il futuro.