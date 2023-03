Matrimonio a prima vista Italia, la nuova stagione da stasera su Real Time

Da stasera 8 marzo arriva per la prima volta in chiaro su Real Time la nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia. Il dating show più sorprendente della tv torna dopo il successo delle passate stagioni. Quest'anno l'esperimento sociale propone una grande novità: le tre coppie si sposeranno insieme. Gli episodi sono disponibili anche su su discovery+

Sei personaggi in cerca d'amore, selezionati tra migliaia di aspiranti sposi, hanno accettato di delegare la scelta del loro compagno di vita a un team di esperti e di convolare a nozze con un perfetto sconosciuto. Dopo la celebrazione, le tre coppie vivranno per un mese come marito e moglie e, al termine dell'esperimento, prenderanno la decisione di restare sposati oppure divorziare, entro sei mesi dalla data del matrimonio.

Matrimonio a prima vista: ecco i protagonisti della nuova edizione (Foto e Schede)

La grande novità della settima stagione consisterà nel fatto che le nozze delle tre coppie avverranno in contemporanea: le spose si presenteranno all'altare una per volta e, solo dopo aver visto tutti i pretendenti, scopriranno quale dei tre sarà il proprio futuro marito. Nei giorni precedenti ai matrimoni, le tre promesse spose e i tre futuri mariti passeranno molto tempo insieme tra di loro, condividendo emozioni, paure e momenti indimenticabili, che li renderanno amici e permetteranno di vivere tutti e sei collettivamente l'esperienza del giorno più importante della loro vita e oltre.

Anche per questa nuova stagione, a creare i match tra i 6 candidati prescelti sarà il team di esperti composto da: Nada Loffredi, sessuologa, pronta a valutare i candidati sotto il profilo dell'affinità sessuale per creare la giusta alchimia di coppia; il sociologo Mario Abis che guiderà le coppie nell'interpretazione dei loro rapporti a partire dal contesto sociale che li circonda e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione che porrà i neo sposi davanti ai dubbi e alle difficoltà da superare per una relazione sana e duratura. Gli esperti guideranno per mano i sei protagonisti in cerca di amore in ogni passo del loro percorso, con un importante cambio di approccio: insegnare a non fermarsi alla prima impressione, al solo colpo di fulmine, allo scorrere delle foto sulle app di dating, ma cambiare paradigma e parametri di giudizio e instaurare dei rapporti più saldi, in una società che sempre più velocemente si ferma all'apparenza e sempre meno alla sostanza.

Le tre coppie di quest'anno, come nelle precedenti edizioni, sono state create attraverso un matching costruito dagli esperti sulla base di interviste, punti in comune, test attitudinali e psicologici: Mattia, giardiniere di 36 anni dalla provincia di Torino appassionato di videogiochi e cucina, e Giulia, 27enne dalla provincia torinese amante di viaggi e musei; Irene, napoletana di nascita e milanese d'adozione di 32 anni restaurant manager appassionata di letteratura, insieme a al 29enne milanese Matteo, sensibile consulente bancario. E poi Simona, 30 anni da Viareggio dove amministra il cantiere navale di famiglia, con Gennaro, 34 di Reggio Emilia, cameriere con la passione per la fotografia.