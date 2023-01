Matrimonio a prima vista: ecco i protagonisti della nuova edizione (Foto e Schede)

Matrimonio a prima vista sarà disponibile in streaming dall'1 febbraio su discovery+. Ecco le coppie di quest'edizione, la numero nove del programma, la sesta da quando il programma è approdato su Real Time. Quest'anno il dating show presenta una grossa novità, le tre coppie si sposeranno insieme. Il programma sarà disponibile dall'8 marzo in prima tv esclusiva su Real Time.

Ecco i nomi, le foto e le schede dei partecipanti

Mattia Benedetto

Matrimonio a prima vista: una foto di Mattia Benedetto

MATTIA BENEDETTO, 36 anni da Cafasse in provincia di Torino. Dopo aver studiato informatica, ha iniziato subito a lavorare in proprio come giardiniere nell'impresa di famiglia. Ha una famiglia unita a cui è molto legato. I genitori sono in pensione e la sorella più grande ha due bambine che Mattia adora. Tra le sue passioni, i video giochi e i film horror, gli piace organizzare cene e cucinare. Ama la Scozia, ragione per cui spesso partecipa a feste scozzesi indossando il kilt.

Giulia Martello

Matrimonio a prima vista: una foto di Giulia Martello

GIULIA MARTELLO, 27 anni da Bussoleno in provincia di Torino. Dopo il liceo turistico, ha vissuto 5 anni a Londra dove ha svolto diversi lavori. Da poco è tornata in Italia perché le mancava la famiglia, dove fa l'impiegata. E' figlia unica e adora i genitori. Con la mamma si confida e fa spesso viaggi. Il papà è come un amico e vanno sempre allo stadio insieme. Ama molto uscire e andare per locali. Fa molte camminate in montagna con il cane, le piace leggere e visitare musei.

Irene Pignieri

Matrimonio a prima vista: una foto di Irene Pignieri

IRENE PIGNIERI, 32 da Milano ma originaria di Napoli. Laureata in economia, lavora come manager, direttore operativo e responsabile marketing di un noto brand della ristorazione. Il padre, la sorella e le migliori amiche sono le persone più importanti della sua vita. Appassionata di letteratura e storia dell'arte, ama anche fare shopping e organizzare feste con gli amici.

Matteo Riva

Matrimonio a prima vista: una foto di Matteo Riva

MATTEO RIVA, 29 anni da Milano. Ha studiato economia e ora lavora in banca come consulente. Ha una famiglia tutta al femminile, composta dalla mamma e due sorelle minori di cui si è sempre preso cura. Ama giocare a calcetto, fare aperitivi con gli amici e visitare città d'arte. Nella vita si è guadagnato tutto con le sue forze ed è molto orgoglioso di aver appena acquistato casa.

Simona Viola

Matrimonio a prima vista: una foto di Simona Viola

SIMONA VIOLA, 30 anni da Viareggio. Amministra il cantiere navale di famiglia insieme al padre e ai fratelli. Simona ha una bellissima famiglia di origini palermitane e cinque fratelli maschi. Le piace fare sport, andare a cena fuori e passare le serate in discoteca a ballare.

Gennaro Vergara

Matrimonio a prima vista: una foto di Gennario Vergara

GENNARO VERGARA, 34 anni di Reggio Emilia. Lavora da anni nel mondo della ristorazione - attualmente lavora come cameriere - anche se il suo sogno sarebbe fare il fotografo. È in ottimi rapporti con la famiglia, ha una sorella più piccola già sposata, e con una bimba. Appassionato di fotografia, di ciclismo e di viaggi. Appena può va a correre in bici in giro per l'Italia.