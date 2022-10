Matrimonio a prima vista Italia… e poi: disponibile dal 26 ottobre su Discovery+

Matrimonio a prima vista Italia... e poi, arriva da mercoledì 26 ottobre su discovery+. Lo speciale svela cos'è accaduto alcuni mesi dopo la scelta finale. Inoltre, le storie della nuova edizione del programma, sbarcheranno in prima serata su Real Time (canale 31) sempre da mercoledì 26 ottobre, ogni mercoledì, alle 21:20.

Dopo il successo dell'ultima stagione di Matrimonio a prima vista Italia l'esperimento sociale più rivoluzionario dedicato all'amore e alla vita di coppia, in cui prima ci si sposa e poi ci si conosce, prodotto da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery, i fan del programma potranno scoprire cosa è successo alle coppie nei mesi trascorsi dalla scelta finale nell'attesissimo speciale "...E POI" disponibile 26 ottobre in esclusiva su discovery+. Inoltre, le storie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia sbarcheranno in prima serata su Real Time canale 31) sempre da mercoledì 26 ottobre, ogni mercoledì, alle 21:20.

Paolo Lucas, Carolina, Alex, Michela, Michele e Veronica in queste settimane hanno vissuto esperienze fortissime e indimenticabili, momenti di complicità e passione, ma anche accesi scontri. Hanno attraversato dubbi, incertezze e si sono lasciati travolgere dai sentimenti e dalle emozioni.

In questo ultimo talk i protagonisti incontreranno nuovamente il team di esperti composto dalla sessuologa Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e dal life coach ed esperto di comunicazione Andrea Favaretto e potranno analizzare insieme come è andata questa esperienza e come è cambiata, in questi mesi, la loro vita. Avranno la possibilità di spiegarsi, di scusarsi, di giustificarsi o, perchè no, di fare della sana autocritica.