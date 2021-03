Matrimonio a prima vista Italia 2021, terza puntata stasera su Real Time: le anticipazioni

Torna stasera su Real Time alle 21:25 Matrimonio a prima vista Italia 2021 con la terza puntata di questa edizione, che vedrà le coppie impegnate in una delle prove più dure: il viaggio di nozze.

Sappiamo in base alle anticipazioni che Santa e Salvatore raggiungono una baita tra le montagne, Fabio e Clara arrivano in un romantico castello in Abruzzo, mentre Martina, insieme a suo marito Francesco, sale su un volo diretto in Sardegna. Le coppie, come per le precedenti edizioni, sono state create a tavolino dagli esperti sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici.

Il team di esperti è composto da: Nada Loffredi, la sessuologa che segue eventuali problemi di natura sessuale delle coppie, affiancandole nei momenti più delicati; Mario Abis, il sociologo che fornisce agli sposi le chiavi di lettura necessarie per comprendersi, creando una sorta di "fast track" per la formazione dell'intesa di coppia. È colui che rappresenta "la bussola" per agevolare l'incontro tra due mondi, quello dello sposo e quello della sposa, e favorirne l'unione. E poi c'è Fabrizio Quattrini, lo psicoterapeuta di coppia, socio fondatore e presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS) di Roma, che si occupa dell'aspetto ludico della relazione amorosa, favorendo la conoscenza nelle coppie grazie a esercizi pratici. Rappresenta lo specialista che non si scoraggia davanti a nessuna difficoltà; sarà il supporto fondamentale in un "acceleratore di coppia".

La nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia, che torna dopo gli incredibili ascolti dell'edizione 2020, è già visibile interamente in streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery+.