Matrimonio a prima vista Italia: la scelta delle tre coppie

Le tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia hanno fatto la propria scelta anche per questa edizione 2020: ecco cosa hanno deciso Luca e Giorgia, Nicole e Andrea, Gianluca e Sitara dopo un mese di trasmissione.

Luca e Giorgia

Luca e Giorgia hanno deciso di restare insieme. La coppia sin dall'inizio si è dimostrate la più solida del programma. L'unico neo era la gelosia di Giorgia verso la ex di Luca, i due sono rimasti in ottimi rapporti e il ragazzo la descrive come la sua migliore amica. Giorgia ha detto agli esperti "Ci siamo subito trovati molto bene. Da quando al matrimonio i suoi occhi mi hanno parlato, è andato tutto in discesa. E ce lo diciamo ogni tanto, più del fatto di essere moglie e marito, quello che conta è che stiamo insieme". Luca ha rivelato che all'inizio era scettico ma poi ha capito che lei potrebbe essere quella giusta "adesso stiamo insieme, viviamo insieme e innanzitutto ci dobbiamo conoscere. L'importante è che stiamo insieme, il resto si farà tutto". Luca ha raccontato agli esperti che ha conosciuto i familiari di Giorgia e che ha stabilito un buon rapporto con il fratello di lei.

Sitara e Gianluca

Sitara e Gianluca hanno divorziato, niente lieto fine per la coppia più litigiosa del format. I due non avevano fiducia l'uno per l'altra come ha detto Sitara agli esperti "Io ho smesso di crederci. Gianluca non mi ha detto la verità o ha omesso delle cose, e questo per me ha importanza. Lui mi ha criticato per essere un po' l'uomo della coppia, e mi è sembrato un giudizio un po' sessista". Gianluca ha parlato di alti e bassi nel loro percorso ma tra loro c'è stato un grave problema di fiducia. Sitara ha confermato che ha smesso di crederci mentre Gianluca sostiene che lei ha frainteso la sua buonafede nel sentire la sua ex.

Nonostante il tentativo degli esperti di farli riavvicinare, i due sono rimasti fermi sulle loro posizioni ed hanno deciso di separarsi.

Nicole e Andrea

Nicole e Andrea hanno sorpreso gli spettatori decidendo di restare sposati nonostante tutti fossero convinti del contrario a causa dei continui litigi della coppia. Andrea aveva detto più volte che Nicole non corrispondeva al suo ideale di donna. Parlando con gli esperti il ragazzo ha confessato che ha provato a mettersi in gioco cercando di superare i suoi pregiudizi iniziali sulla ragazza che gli era stata affiancata "Non pensavo fosse così impegnativo, ho anche scoperto tante cose nuove e diverse di me".

Nicole ha dovuto superare il blocco iniziale, come ha detto agli esperti, causato di commenti di Andrea sul suo aspetto fisico "Siamo persone profondamente diverse. Abbiamo avuto momenti bellissimi e momenti di sconforto. Mi sono perennemente sentita su una montagna russa. Mi ha fatto soffrire sentirmi dire che non rispecchiavo il suo ideale estetico e la nostra intimità ne ha risentito". Andrea ha presentato Nicole alla sua famiglia mentre la madre di Nicole non ha conosciuto il ragazzo perché non ha mai approvato la scelta della figlia di partecipare a Matrimonio a prima vista. Alla fine Andrea ha detto sì "Non nascondo che un po' il futuro mi spaventa, ho paura. Ci ho pensato molto, ma tanto tanto tanto. Quindi dico di sì e voglio scoprirla il più possibile. Anche per me è sì".

La prossima settimana, però, andrà in onda anche in chiaro sul Real Time lo speciale in cui gli spettatori potranno rituffarsi nell'avventura delle tre coppie a circa un mese di distanza dalla scelta. E i rumor già dicono che dobbiamo prepararci a grosse sorprese.