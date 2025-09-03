Matrimonio a Prima Vista Italia 15: ecco i protagonisti della nuova stagione

Mercoledì 10 settembre debutta su RealTime la quindicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista, basato sul format danese Married at First Sight. Nel reality tre coppie di sconosciuti scelgono di affidarsi al destino - e al parere di un team di esperti - per cercare la propria anima gemella, arrivando a sposarsi senza essersi mai visti prima.

Chi sono i protagonisti della nuova edizione e novità tra gli esperti

Questa nuova edizione porta con sé una novità importante: lo storico esperto Mario Abis, sociologo, lascia il programma dopo quattordici stagioni. Al suo posto entra la psicologa clinica Giulia Davanzante, che affiancherà la psicoterapeuta Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto nella selezione delle coppie. Su Discovery+ sono disponibili i primi episodi di Matrimonio a Prima Vista dove sono state presentate le tre coppie di sposi pronti a mettersi in gioco in questo singolare esperimento sociale. Scopriamo insieme i sei partecipanti di quest'anno

La prima coppia è formata da Melissa Cicciari, 28 anni di Varedo (MB), estetista, e Matteo Conca, 34 anni di Bollate (MI), logistic manager.

Melissa ama il suo lavoro e considera il centro estetico una seconda casa, tanto da avere con la titolare un legame speciale. È cresciuta in una famiglia aperta e molto unita, ha un ottimo rapporto con il fratello. Definisce la mamma la sua migliore amica e il papà l'uomo della sua vita.

ROBERTA MURANO

Ama fare shopping e dormire, negli ultimi anni ha rivoluzionato il suo aspetto fisico e oggi vive con più sicurezza il rapporto con la propria immagine, apprezzando in particolare i suoi capelli e i lineamenti del viso.

Matteo Conca

Matteo, invece, è molto legato alla madre, alle zie e alla sorella minore, con cui ha affrontato insieme la perdita del padre nel 2020, diventando così il punto di riferimento della famiglia. Il suo lavoro gli dà soddisfazione perché gli permette di avere responsabilità e contatti con le persone. La sua più grande passione è il calcio, trasmessa proprio dal papà: gioca da trent'anni e ogni domenica scende in campo con la sua squadra a Paderno Dugnano.

La seconda coppia è composta da Roberta Bordonaro, 34 anni di Caltanissetta, clinic manager, e Dario Del Vecchio, 37 anni di Bari, videomaker.

Roberta vive da tempo a Milano, dove lavora in uno studio dentistico e si dice felice del suo impiego perché le permette di essere ogni giorno a contatto con le persone. Ha un legame molto forte con i genitori, anche loro residenti a Milano e sposati da 35 anni, che considera il suo modello di amore vero.

Roberta Bordonaro

Ha un fratello minore che vive ancora in Sicilia. Nel tempo libero ama leggere, cucinare, ascoltare musica, trascorrere lunghe passeggiate con la sua cagnolina e condividere momenti sia con le amiche e la famiglia, sia con sé stessa.

Dario Del Vecchio

Dario, invece, dopo una laurea magistrale e un master in comunicazione, lavora nella produzione di live streaming e come operatore grafico per eventi sportivi. Anche lui vive a Milano, ma è profondamente legato a Bari, sua città natale, dove risiedono la sua famiglia e gli amici più cari.

Ha un ottimo rapporto con la madre e la sorella maggiore, con cui si confida spesso, mentre ha perso il padre nel 2016, figura a cui era molto legato. Sportivo e dinamico, ha una grande passione per i motori e per il canottaggio, disciplina che ha praticato anche a livello professionale. Ama inoltre correre, andare in bici e dedicarsi agli sport acquatici.

La terza coppia è formata da Roberta Murano, 28 anni di Torino, addetta vendite, e Luca Merlo, 36 anni di Melzo (MI), operaio in una catena di supermercati.

Roberta è orgogliosa del suo lavoro, che le ha permesso di acquistare una casa e vivere da sola, traguardo che la fa sentire realizzata. Ama avere responsabilità e il contatto diretto con i clienti. I suoi genitori, pur essendosi separati, hanno mantenuto un buon rapporto, e lei è molto legata a tutta la famiglia, che considera parte integrante della sua cerchia di amici.

Roberta Murano

La sua passione più grande è la musica: tra le sue artiste preferite ci sono Laura Pausini e Rosalía. Ama andare ai concerti e ascoltare vinili ad alto volume, oltre a viaggiare, soprattutto in compagnia del fratello e del padre.

Luca, invece, si descrive come un uomo d'altri tempi, con principi solidi e una forte etica del lavoro, scandita dalla routine quotidiana. Si definisce dolce e romantico, ed è molto legato alla madre e agli amici, che considera la sua seconda famiglia. Ha un rapporto complicato con il padre, che ha avuto un altro figlio, un fratellastro di 28 anni.

Luca Merlo

Nel tempo libero ama prendersi momenti per sé andando alle terme, facendo passeggiate nella natura, gite in montagna, pesca e lavori manuali. Il suo sogno più grande è avere un pezzo di terra tutto suo per coltivare un orto.