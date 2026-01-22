Matrimonio a prima vista 16, anticipazioni: Marina e Federico in crisi per colpa di un risotto

La convivenza entra nel vivo in Matrimonio a Prima Vista 16 e mette a dura prova tutte le coppie: per due di loro sembra essere arrivata una vera e propria crisi. Le anticipazioni della quinta puntata su Real Time.

Il tempo delle promesse e delle buone intenzioni sembra ormai alle spalle. Nella nuova puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, in onda mercoledì 28 gennaio alle 21.30 su Real Time (ma già disponibile su Discovery+), l'esperimento sociale più romantico della TV affronta una delle sue fasi più delicate: quella della convivenza. È qui che i nodi iniziano a venire al pettine e che le differenze caratteriali, finora solo accennate, diventano motivo di scontro aperto. Lo sanno bene Andrea Disisto e Irene Mele, ma anche Federico Cortinovis e Marina Bernardi. Le anticipazioni della quinta puntata.

Matrimonio a Prima Vista 16, la convivenza tra Linda e Andrea

Linda Manzoni e Andrea Torreggiani

Per capire se il loro matrimonio possa reggere anche nella quotidianità, Linda Manzoni e Andrea Torreggiani decidono di iniziare la convivenza nella casa di lei a Verderio. L'inizio è incoraggiante: Andrea riesce subito a conquistare Onda, la cagnolina di Linda, e si mostra sinceramente entusiasta quando la moglie gli fa vedere la sua moto, passione che li accomuna fin dai primi giorni. A suggellare questo clima positivo c'è anche un gesto romantico: Andrea regala a Linda una cornice con alcune foto della loro luna di miele a Rodi.

L'equilibrio, però, dura poco. Durante un aperitivo emergono visioni molto diverse sul modo di vivere il rapporto. Andrea torna a sottolineare di percepire un'eccessiva disponibilità da parte della moglie, convinto che questo gli impedisca di sorprenderla. Linda respinge l'accusa e ribadisce di aver sempre rispettato gli spazi che lui stesso le aveva chiesto.

Il confronto si fa più netto quando Linda chiarisce un punto fondamentale del percorso. Matrimonio a Prima Vista non serve a decidere se continuare a frequentarsi, ma se proseguire o meno un matrimonio. Per questo spiega che, se l'esperimento dovesse interrompersi ora, restituirebbe la fede agli esperti. Una presa di posizione che Andrea incassa con difficoltà.

Irene e Andrea, un rapporto sempre più in bilico

Matrimonio a Prima Vista 16, Irene e Andrea

La situazione è ancora più complessa tra Irene Mele e Andrea Disisto. Irene ha l'impressione che il marito non la ascolti davvero e prova a spostare il confronto su un piano più personale, facendogli domande sul suo passato e sulle perdite vissute. Andrea racconta la morte del nonno, ma dice non averne sofferto particolarmente perché la morte fa parte della vita. Una risposta che lascia Irene interdetta e rafforza in lei la convinzione di trovarsi davanti a una persona poco incline a parlare delle proprie emozioni.

Andrea, dal canto suo, si sente giudicato. Le tensioni vengono analizzate anche dagli esperti, che sottolineano una dinamica sbilanciata e una pressione costante sul marito. Il punto di rottura arriva a cena, quando Andrea ammette che Irene non l'ha particolarmente colpita perché "non rispetti proprio i miei canoni". Offesa, Irene si allontana e in confessionale ammette di non avere più stima del marito. Dopo un confronto con Nada Loffredi, i due trascorrono separati l'ultimo giorno di luna di miele.

Marina, Federico e il risotto che scatena il caos

Marina e Federico

Anche a Rimini la convivenza tra Marina Bernardi e Federico Cortinovis procede a singhiozzi. La madre di Marina, Alessia, è convinta che la figlia si aspettasse un compagno molto più affine a lei, e allora i due decidono di mettersi alla prova in cucina preparando entrambi un risotto allo zafferano.

Da qui inizia un vero e proprio scontro. Tutto esplode quando Federico, di fronte al risultato poco riuscito, si giustifica dicendo che "è il risotto ai funghi porcini la mia specialità". Marina si infuria, convinta di trovarsi davanti a una mancanza di coerenza, dal momento che il marito per giorni aveva decantato le sue doti culinarie sui risotti in generale.

Dopo essersi allontanata per calmarsi, la donna si scusa per aver perso la pazienza, ma dice di voler dormire sul divano. Spiega di averlo deciso già prima di arrivare a Rimini, anche per via delle dimensioni ridotte del letto e della difficoltà a lasciarsi andare al contatto fisico con una persona che conosce ancora poco. Il mattino seguente Marina rientra al lavoro, lasciando Federico da solo in casa e la cosa sembra quasi sollevarla. Il motivo? Federico, dice, è una persona simpatica e presente nei momenti leggeri, ma quando c'è bisogno di approfondire il rapporto, qualcosa si inceppa.