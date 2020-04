Matrimonio a 4 mani: stasera su Nove la commedia con le gemelle Olsen

Torna stasera su Nove, alle 21:25, la commedia per tutta la famiglia Matrimonio a 4 mani, diretta da Andy Tennant nel 1995 e ispirata al classico Disney Il cowboy con il velo da sposa.

Cambiano i nomi dei protagonisti ma non la storia: Amanda e Alyssa sono due bambine praticamente identiche, che si conoscono per caso: Amanda però è una bambina povera ed orfana, che viene sfruttata in modo ignobile dalla famiglia che l'ha adottata, Alyssa invece è una bambina ricca e viziata. Approfittando della somiglianza, Alyssa decide di architettare uno scambio di persona per rovinare il giorno del matrimonio di suo padre...

Ashley Olsen e Mary-Kate Olsen avevano solo 9 anni ma erano già due piccole star quando, nel 1995, furono scelte per interpretare le diaboliche Amanda e Alyssa in Matrimonio a 4 mani, al fianco di Kirstie Alley, Steve Guttenberg e Philip Bosco. Ispirato al classico Disney Il cowboy con il velo da sposa, il film come il suo celebre predecessore è tratto dal romanzo tedesco Carlottina e Carlottina di Erich Kästner.