Matilda De Angelis: su Instagram la sua foto con "il volto mangiato dall'acne"

L'ultima foto postata da Matilda De Angelis su Instagram mette in risalto, oltre agli splendidi occhi chiari, anche il volto mangiato dall'acne, come spiega nel lungo post che accompagna il selfie. Un selfie postato per sentirsi più forte e per accettarsi, sottolinea.

"Ci sono cose che non si possono controllare e quest'anno ce l'ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda." - spiega Matilda De Angelis nel post che accompagna la foto, in cui i segni dell'acne sono particolarmente evidenti - "Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un'attrice e lavorare con il volto mangiato dall'acne è una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere "splendida", in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle. Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio."

"Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada." - conclude saggiamente l'attrice - "E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte."

Matilda De Angelis non è il primo personaggio celebre che ha scelto di mostrare il suo volto senza filtri: di recente anche Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si è mostrata ai suoi follower con il viso segnato dai brufoli. Il post su Instagram ha ricevuto numerosi commenti favorevoli tra cui quelli di Matilde Gioli, Chiara Ferragni e Tiziano Ferro. Il cantante ha scritto: "La tua bellezza trascende ogni trito e ritrito codice. Quell'arte e quel cuore parlano chiaro! Detto ciò: ma che tenera e bella sei con questi brufoletti, che celebrano la tua tenera età. E tu celebri loro, brava!"

Di recente Matilda De Angelis è apparsa nella serie The Undoing - Le verità non dette che arriverà su Sky a gennaio e nella quale ha affiancato Nicole Kidman. Nei mesi scorsi l'attrice di Veloce come il vento aveva parlato dell'esperienza sul set con l'attrice australiana e del bacio che le due si scambiano in una scena.