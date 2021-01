Masterclass - Il cinema svelato, il primo episodio con John Landis da oggi su CG TV

La serie Masterclass - Il Cinema Svelato prende il via oggi venerdì 22 gennaio alle ore 20, sul canale CG TV e il primo episodio è una lezione di cinema con John Landis.

Il progetto proporrà agli spettatori degli incontri con autori, interpreti e critici che racconteranno al pubblico i segreti del loro mestiere e del mondo del cinema.

Il primo episodio della serie Masterclass - Il Cinema Svelato ha come protagonista John Landis, regista di film cult come Animal House, The Blues Brothers e Un lupo mannaro americano a Londra. Il filmmaker ha tenuto una vera e propria lezione di cinema durante la presentazione, della durata di 23 minuti, che si è svolta al Cinema Embassy di Roma del film Ladri di cadaveri - Burke & Hare.

Ogni venerdì sarà poi trasmesso un nuovo episodio di Masterclass - Il cinema svelato e gli appuntamenti successivi sono:

Il 29 gennaio - L'entusiasmo della nostalgia, intervista a Terence Hill

5 febbraio - Una lunga, instancabile vendetta, intervista a Mark Schilling su Confessione di Nakashima Tetsuya

12 febbraio - Ip Man, un maestro molto conteso, intervista a Emanuele Sacchi

Dopo la prima messa in onda gli episodi saranno replicati nell'arco della settimana e saranno anche disponibili On Demand.

CG TV è un canale completamente nuovo e interamente dedicato al meglio del cinema italiano e internazionale, disponibile gratuitamente per tutti i possessori di una Smart TV Samsung, grazie all'applicazione Samsung TV Plus.

L'applicazione Samsung TV Plus è disponibile su tutti i modelli di Smart TV Samsung prodotti a partire dal 2016. Samsung TV Plus offre agli spettatori un accesso diretto a top news, sport, intrattenimento e molto altro. È 100% gratuita e non sono richiesti download, registrazioni, carte di credito o sottoscrizioni.