John Landis: 'Hollywood è in uno stato patetico e le piattaforme streaming sono i cattivi'

John Landis è in cerca di qualcuno che sia in grado di salvare Hollywood: per il regista l'industria cinematografica è diventata patetica e la colpa è delle piattaforme streaming.

John Landis, intervistato da Deadline durante il Taormina Film Festival, ha affermato che l'industria cinematografica è ormai "patetica" e nel "caos più totale" a causa dello sciopero degli sceneggiatori, delle piattaforme streaming e degli effetti duraturi della pandemia di COVID-19 sulle sale cinematografiche.

"Sai, è la prima volta nella storia di Hollywood che il Directors Guild, il Writers Guild e l'IA sono tutti uniti." ha detto il leggendario regista comico. "L'industria cinematografica è nel caos più totale e spero che il pubblico torni al cinema." Il Writers Guild è ancora in sciopero a causa dei negoziati per salari equi. Il Directors Guild ha raggiunto un accordo con l'AMPTP per evitare uno sciopero; tuttavia, i negoziati del contratto con SAG sono ancora in corso.

Il regista John Landis presenta Burke and Hare al Festival di Roma 2010

Il regista di Una poltrona per due ha continuato: "Il sentimento che proviamo tutti è il dolore, proviamo dolore per lo stato patetico in cui si trova il settore. Sai, tra lo streaming e la pandemia, è stato come un colpo al cuore. Fa davvero male all'industria e continua a farlo. E ora c'è lo sciopero. Anche se le piattaforme streaming sono i veri cattivi."

John Landis ha concluso dichiarando che le piattaforme di streaming sottraggono all'esperienza cinematografica complessiva: "I film sono fatti per essere visti in una grande sala, un cinema, un grande teatro, su un grande schermo, con un buon suono e con il maggior numero possibile di persone perché è un'esperienza collettiva".