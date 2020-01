MasterChef Italia 9, quarta puntata stasera su Sky Uno e Now TV: le anticipazioni

MasterChef Italia 9 torna stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la quarta puntata in cui gli spettatori assisteranno alla prima prova in esterna, oltre che al temutissimo Pressure Test per la squadra perdente e all'eliminazione di altri due concorrenti.

Nel quarto appuntamento del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy - in onda oggi, 9 gennaio alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV -, dopo l'eliminazione di Alexandro e Maria Assunta, saranno 18 gli aspiranti chef che continueranno a darsi battaglia nelle cucine di Masterchef Italia per conquistare i palati esigenti dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e accorciare le distanze dall'ambito titolo di nono MasterChef italiano. La puntata inizierà con una curiosa Mistery Box nella quale i cuochi amatoriali dovranno mettere in luce le proprie doti creative, le capacità tecniche di trasformazione della materia prima e l'abilità nell'interpretare le richieste dei giudici. Solo uno di loro, però, avrà la possibilità di usufruire di un importante vantaggio nel successivo Invention Test che vedrà protagonisti tre piatti dello Chef Marco Martini, una stella Michelin per l'omonimo ristorante romano nel quale propone una cucina evocativa che affonda le radici nei ricordi di famiglia e che si traduce, oggi, in piatti rivisitati secondo tecniche e dettami della moderna cucina gourmet.

A seguire, gli aspiranti chef di MasterChef Italia vivranno la prima prova in esterna della stagione: sulle note dei canti delle mondine, con le Alpi che si specchiano nelle risaie della campagna piemontese, la Masterclass si trasferirà nella Tenuta La Colombara, nella pianura di Vercelli in cui, nel tempo, il riso prodotto è diventato una delle eccellenze italiane conosciute in tutto il mondo. Che sarà anche il protagonista della sfida tra le due brigate. Concentrazione, velocità ma soprattutto affiatamento saranno gli ingredienti di cui avranno bisogno le due squadre per preparare e servire in poco tempo un menù creativo che metta in risalto la materia prima. Come sempre, saranno gli ospiti del territorio ad avere l'ultima parola e a giudicare il menù capace di valorizzare maggiormente l'ingrediente prezioso della loro terra. La brigata vincente tirerà un sospiro di sollievo evitando il temutissimo Pressure Test, al quale si sottoporranno, invece, gli aspiranti chef della squadra perdente.

