Masterchef Italia 9, la finale stasera su Sky Uno: chi sarà il vincitore?

MasterChef Italia 9 torna stasera su Sky Uno alle 21:15 con la finale che decreterà finalmente il vincitore o la vincitrice di questa edizione. Chi tra Antonio, Davide, Maria Teresa e Marisa coronerà il sogno di vincere lo show, conquistando 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette?

A decidere la sorte dei "fantastici quattro", come sempre, i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che in questo ultimo appuntamento avranno il compito più importante: proclamare il vincitore di MasterChef Italia.

Per tutti i cuochi amatoriali MasterChef è stata, prima che una battaglia in cucina, una sfida con se stessi, per conoscere i propri limiti e per oltrepassarli. Antonio, 43 anni, art director di Bassano del Grappa (Vicenza), entrato con uno stile spesso definito dai giudici troppo "barocco" nell'impiattamento, ha saputo perfezionare la sua tecnica realizzando piatti visivamente più raffinati. Davide, 30 anni di Trieste, ha iniziato il suo percorso silenziosamente per poi finalmente trovare la forza di emergere e tirare fuori il carattere, rendendosi spesso protagonista di divertenti gag insieme ad altri concorrenti. Chi di carattere ne ha da vendere è Maria Teresa, 31 anni di Cerignola (Foggia) ma residente a Milano, che spesso è stata al centro di malcontenti con i compagni per il suo essere diretta e schietta ma che ha rivelato tutta la sua fragilità alla vista della mamma. Infine c'è Marisa, 33 anni di Battipaglia (Salerno) ma residente a Parma, la giovane infermiera timida, malinconica e riservata che prestissimo ha rovesciato l'opinione che la Masterclass aveva di lei, lottando strenuamente per tenere il grembiule fino alla fine.

Negli episodi di stasera i finalisti affronteranno la loro ultima Mystery Box facendo un "tuffo nel passato" e realizzando un piatto con gli ingredienti che, nel bene e nel male, hanno segnato il loro percorso a MasterChef Italia. L'aspirante chef che darà prova, con il proprio piatto, di aver avuto un'evoluzione e di aver davvero imparato dai propri errori godrà di un fondamentale, questa volta più che mai, vantaggio nell'ultimo Invention Test. Nella seconda prova della semifinale, infatti, i quattro dovranno replicare i piatti dello chef tristellato Paolo Casagrande, del ristorante "Lasarte" a Barcellona. A seguire, la prova più attesa, temuta, emozionante ma anche soddisfacente dell'intera edizione: gli aspiranti chef, nel corso della finalissima, dovranno proporre i propri menù degustazione, creati e sviluppati in totale autonomia. Saranno questi piatti, in base agli assaggi e al gusto dei tre Chef stellati, a decidere il vincitore di MasterChef Italia.

MasterChef Italia va in onda tutti il giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV.