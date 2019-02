Masterchef Italia 8: anticipazioni sulla quarta puntata, stasera su Sky!

Ormai la MasterClass è rodata e i 19 migliori chef amatoriali d'Italia sono pronti a darsi battaglia nella quarta puntata di Masterchef Italia 8, sotto l'occhio rigoroso e attento dei quattro giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

'Na tazzulella 'e cafè servita dallo chef Cannavacciuolo sarà la protagonista della Mystery Box di stasera, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV. I concorrenti dovranno inserire questo ingrediente speciale in un piatto salato, realizzato con alimenti che contengono sostanze che favoriscono il sonno. A giudicarli sarà lo stesso Cannavacciuolo insieme ai colleghi giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli. In palio, in questa prova, un vantaggio importante nel successivo Invention Test.

A seguire, durante la prova in esterna, i cuochi amatoriali, divisi in due brigate, dovranno rendere indimenticabile la Quinceañera di una ragazza italiana con origini sudamericane: gli 80 ospiti della festa - organizzata presso la bellissima Villa Renoir (poco lontano da Milano) - dovranno giudicare due menu che uniscano la cultura gastronomica italiana con quella latino-americana, ed eleggere di conseguenza la brigata migliore. I peggiori della sfida, invece, affronteranno il Pressure Test.

E, inoltre, prosegue anche l'appuntamento con la striscia daily di MasterChef Magazine, ogni giorno, alle ore 19.50 sempre su Sky Uno. Tra le rubriche di questa settimana: gli aspiranti chef raccontano episodi inediti vissuti nella cucina del programma e i dettagli delle loro ricette; i segreti di alcuni chef stellati come Gianfranco Pascucci, Peter Brunel e Iside De Cesare; i giudici di MasterChef Italia ci portano alla scoperta delle loro creazioni; e, infine, nuove gustosissime pizze gourmet.

