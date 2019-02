Masterchef Italia 8: anticipazioni sulla settima puntata, stasera su Sky!

A Masterchef Italia ormai si gioca soprattutto di strategia. Lo scontro è frontale, uno contro uno e, oltre alla passione e alla creatività, ognuno degli aspiranti chef in gara - competitivi e sempre più abili e talentuosi ai fornelli - deve fare i conti con le simpatie e le antipatie reciproche. Anche nel nuovo appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy - in onda stasera su Sky Uno alle 21.15 (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV - la sfida sarà totale e diretta.

Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saranno giudici e arbitri della gara: dopo una Mystery Box con continui colpi di scena, nell'Invention Test proporranno alcuni piatti presenti nei menu dei loro ristoranti che dovranno essere replicati fedelmente dai cuochi amatoriali.

A seguire, la Masterclass si trasferirà tra i vicoli coloratissimi e suggestivi di Burano, nella laguna veneta, per una prova in esterna nella quale si confronteranno con le ricette della tradizione locale - prevalentemente a base di pesce - e saranno giudicati dai palati più esigenti, 30 osti di Venezia e della laguna. Infine, per la brigata sconfitta ci sarà il momento del Pressure Test.

Tutti i giorni, inoltre, alle ore 19.50 sempre su Sky Uno, prosegue anche la striscia daily di MasterChef Magazine. In questa settimana: i giudici di MasterChef Italia continuano a farci scoprire i loro piatti più amati; episodi inediti vissuti all'interno del programma raccontati dai cuochi in gara e i dettagli delle ricette proposte nella MasterClass; parlano altri chef stellati come Marco Sacco e Ciccio Sultano; e, infine, continua la rubrica che illustra tutti i segreti delle pizze gourmet.

