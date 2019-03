Masterchef Italia 8: anticipazioni sulla nona puntata, stasera su Sky!

Masterchef Italia 8: l'appuntamento con la nona puntata è stasera su Sky Uno alle 21.15. Vediamo un po' cosa ci aspetta tra la prova in esterna al centro di Roma e l'Invention Test, che si preannuncia difficilissimo.

È il momento delle prove più emozionanti, difficili ed elettrizzanti, a Masterchef Italia. L'emozione di una Mystery Box in cui gli aspiranti chef dovranno riproporre i piatti grazie ai quali hanno guadagnato l'accesso nelle cucine del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, ma trasformati, stavolta, in piatti da veri chef, ancora più buoni e strutturati; il timore per un Invention Test che porterà i cuochi a lavorare su un terreno minato, sfidando i propri limiti e cercando di superare se stessi. Stasera, 14 marzo, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV, i migliori cuochi amatoriali d'Italia in gara affronteranno le loro paure in cucina, con ospiti a sorpresa e sfide appassionanti.

E ancora, una prova in esterna spettacolare, con una magica vista sul Cupolone di San Pietro: la Masterclass, guidata dai giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, saranno infatti al Centro Sportivo Pio XI di Roma. I cuochi che ambiscono a conquistare il titolo di ottavo MasterChef d'Italia cucineranno per seminaristi e sacerdoti impegnati nella Clericus Cup, il campionato di calcio vaticano promosso dal Centro Sportivo Italiano. Al termine di un incontro amichevole, i calciatori proveranno i piatti e sceglieranno la brigata migliore mandando di conseguenza gli sconfitti al Pressure Test, questa settimana particolarmente impegnativo.

E ancora, tutti i giorni alle ore 19.50 sempre su Sky Uno continua anche il viaggio di MasterChef Magazine. In questa settimana: gli interventi degli chef stellati Luca Marchini e Riccardo Di Giacinto, la rubrica sulle pizze gourmet, i racconti dei giudici di MasterChef Italia e quelli dei cuochi amatoriali in gara.

