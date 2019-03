Masterchef Italia 8: anticipazioni sulla decima puntata, stasera su Sky!

Masterchef Italia 8: l'appuntamento con la decima puntata è stasera su Sky Uno alle 21.15. Vediamo un po' cosa ci aspetta tra l'arrivo del super giudice Marco Pierre White e i tostissimi critici gastronomici.

Tra i fornelli delle cucine di MasterChef Italia 8 sono rimasti in sette: Alessandro, Gilberto, Giuseppe, Gloria, Guido, Loretta, Valeria. Ed è, per loro, il momento di dare il tutto per tutto per continuare a inseguire il proprio sogno di diventare l'ottavo MasterChef italiano, aggiudicandosi 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette. Durante la decima puntata di Masterchef Italia 8, stasera su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV, la sfida partirà da uno dei piatti più tradizionali e "semplici": nella Mystery Box, infatti, gli aspiranti chef dovranno creare una personalissima versione gourmet del minestrone di verdure.

A seguire, nell'Invention Test, un ospite straordinario affiancherà i quattro giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli: lo chef anglosassone che ha rivoluzionato la cucina a livello internazionale, Marco Pierre White, l'enfant terrible dell'alta cucina, profeta del gastro-punk e vera rockstar della ristorazione. E poi ancora: una prova in esterna tutta particolare, perché i cuochi amatoriali - divisi in brigate al lavoro - dovranno preparare un menu completo per 15 tra i più competenti e temuti critici gastronomici italiani. Il loro giudizio porterà gli sconfitti al Pressure Test, in cui sarà fondamentale il "gioco di squadra".

E ancora, tutti i giorni alle ore 19.50 sempre su Sky Uno continua anche il viaggio di MasterChef Magazine. In questa settimana: gli chef stellati Christian Costardi e Giancarlo Perbellini mostrano al Magazine i loro signature dishes e i loro ristoranti, tutti i segreti delle pizze gourmet, i racconti dei giudici di MasterChef Italia e quelli dei cuochi amatoriali in gara.

Prosegue l'attenzione rivolta da MasterChef Italia 8 nella lotta contro gli sprechi: come nelle scorse stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all'Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

Tutto il mondo MasterChef sceglie di essere plastic free ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l'ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile. L'approccio è coerente con quello del Gruppo Sky, che in tutti i Paesi in cui opera ha lanciato nel gennaio 2017 la campagna di sensibilizzazione Sky - Un Mare Da Salvare per l'eliminazione progressiva della plastica usa e getta, impegnandosi in prima persona a fare lo stesso.