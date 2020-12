Masterchef Italia 2020 fa già il pieno di ascolti: la prima puntata è uno dei migliori debutti di sempre

I fuochi si sono accesi alla grande per MasterChef Italia 2020, che saluta la nuova stagione con un record di ascolti e con il miglior debutto delle ultime 5 edizioni.

Nel dettaglio, i primi due episodi della stagione 10 del talent culinario prodotto da Endemol Shine Italy per Sky hanno totalizzato una media di 1.073.265 spettatori medi (su Sky Uno/+1 e on demand), in crescita del 16% rispetto al debutto dello scorso anno; il primo episodio ha totalizzato 1.203.512 spettatori medi e il 3,76% di share (+17% rispetto alla precedente edizione), con il 71% di permanenza e 1.686.369 contatti; il secondo 943.018 spettatori e il 4,79% di share (+15% nel confronto con l'omologo della scorsa stagione), con il 66% di permanenza e 1.424.485 contatti.

Nel corso della giornata di ieri, MasterChef Italia ha generato complessivamente un totale di 448.000 interazioni; l'hashtag ufficiale #MasterChefIt è entrato nei TT italiani nel corso della messa in onda, rimanendoci fino alle prime ore del mattino (fonte: Shareablee's, Trends24.in).

Come da tradizione, l'entrée dello show corrisponde alla lunga sfilata di aspiranti chef al cospetto dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che, seduti al loro sgabello, hanno espresso i loro primi giudizi nei Live Cooking di questa edizione. Una lunga sfilata di appassionati di cucina provenienti da tutto il mondo, con i loro sogni e le loro storie. Ma soprattutto con i loro piatti (come sempre in questa prima fase più o meno riusciti) grazie ai quali hanno cercato di farsi conoscere dai tre chef stellati in giuria.

Le selezioni di questa edizione, al centro degli episodi di ieri, sono state ancor più dure: all'arrivo in studio, gli aspiranti MasterChef hanno trovato una dispensa grandissima in cui fare la spesa, non avendo la possibilità di portare nulla da casa, e in molti casi si sono persi cercando gli ingredienti necessari per la creazione dei loro piatti. Confermato anche quest'anno il meccanismo dei grembiuli, ma con una novità: con il consenso unanime dei tre giudici si diventa già componente ufficiale della Masterclass; con due si su tre si conquista il grembiule grigio e si accede allo step successivo, le sfide per giocarsi il posto nella classe; con una sola approvazione si torna invece a casa, a meno che lo chef che ha votato a favore non decida di scommettere in prima persona apponendo la propria firma su quel grembiule grigio, dando quindi la possibilità al cuoco amatoriale di accedere alle sfide.

Tra una settimana, giovedì 24 dicembre alle 21.15 su Sky e NOW TV, i nuovi episodi di MasterChef Italia, e le imperdibili sfide che decreteranno i componenti ufficiali della Masterclass di questa nuova stagione.