MasterChef Italia 13, quarta puntata stasera su Sky Uno: Golden Mystery Box, baccalà e primo skill test

Grandi novità attendono gli aspiranti chef nella quarta puntata di MasterChef Italia 13, in onda stasera su Sky Uno dalle 21:15, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand. Non soltanto la scintillante Golden Mystery Box, anche il primo skill test di stagione in compagnia di uno chef stellato.

Le anticipazioni di giovedì 4 gennaio

La Masterclass darà il benvenuto alla Golden Mystery Box, più dorata che mai grazie alle tonalità degli ingredienti custoditi al suo interno, rappresentativi di tutte le declinazioni del giallo in cucina: i cuochi amatoriali, non a caso, dovranno "colorare" le proprie ricette per dimostrare ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli le loro capacità. E la prova sarà particolarmente importante: la Golden Mystery Box regalerà ai migliori la possibilità di salire direttamente in balconata per risparmiarsi l'ostacolo dell'Invention Test.

Per chi lo farà, invece, nella seconda prova di serata si prenderà la scena un protagonista inatteso, scoperto dai Vichinghi nel freddo mare del Nord ma apprezzato ormai in tutto il mondo: gli aspiranti chef dovranno letteralmente raccontarsi in una personalissima ricetta a base di baccalà e ricordi, per portare sul piatto anche un pezzettino della loro storia.

A seguire per i cuochi in gara sarà il momento di dedicarsi al primo Skill Test di stagione. E sarà indimenticabile: in cucina arriverà lo chef Alex Atala, fucina di creatività in arrivo da San Paolo del Brasile dove ha sede il suo due stelle Michelin D.o.m. - ristorante definito "una finestra aperta sulla gastronomia del terzo millennio" grazie a ingredienti tipicamente brasiliani trattati con tecniche altamente professionali, per far incontrare multiculturalismo e biodiversità. Omaggerà l'Amazzonia con un coloratissimo inno ai sapori e ai prodotti del gigantesco Paese sudamericano. Chi non riuscirà a comporre la propria palette e a creare le giuste sfumature di colore dovrà abbandonare la gara.