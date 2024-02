MasterChef Italia 13, nona puntata stasera su Sky Uno: esterna al Museo del Cinema, ospite Assaf Granit

MasterChef Italia 13 - in onda stasera su Sky Uno dalle 21:15, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - prepara il suo viaggio attorno al mondo alla scoperta di ingredienti inediti provenienti da ogni angolo del globo. Nella nona puntata una ventata di sapori internazionali "colpirà" i cuochi amatoriali che, rimasti solamente in 6, vedono sempre più vicina la realizzazione del loro sogno e non hanno alcuna intenzione di deludere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e preparare la valigia del ritorno a casa proprio adesso.

Le anticipazioni di giovedì 15 febbraio

Dopo una Mystery Box cosmopolita, che condurrà i cuochi amatoriali nei cinque continenti, a guidare il viaggio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy insieme al trio dei giudici anche l'ospite della serata, lo chef israeliano Assaf Granit - 1 stella Michelin al ristorante parigino Shabour e titolare di altri 31 locali allocati in ben 7 Paesi diversi - che è riuscito a mixare la più tradizionale cucina mediorientale delle sue origini con ingredienti provenienti da tutto il mondo e scoperti nel corso della straordinaria carriera.

Se il viaggio si può fare anche con la mente e con la fantasia, i cuochi amatoriali in gara si sposteranno per la Prova in esterna al Museo Nazionale del Cinema di Torino, un posto leggendario per gli appassionati di film che vanta una collezione tra le più ricche al mondo formata da 2milioni e 200mila pezzi. Un posto magico che farà da scenario a una delle prove più temute in ogni stagione, quella dei critici enogastronomici, che stavolta avrà alcuni ulteriori livelli di difficoltà, tra cui la presenza, insieme ai giornalisti esperti di food, anche dei critici cinematografici tra cui il professore Gianni Canova, critico e conduttore per Sky Cinema e Rettore della Libera università di lingue e comunicazione IULM di Milano.

Ultimo ostacolo prima del traguardo finale - sempre negli episodi di giovedì 15 dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go - un Pressure Test dedicato allo street food, rivisto in una versione da terzo millennio e capace di anticipare i trend del futuro della cucina. Chi vedrà i titoli di coda del proprio film a MasterChef Italia?