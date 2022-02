Masterchef Italia 11: anticipazioni della nuova puntata, stasera su Sky Uno e NOW

Quando manca sempre meno alla finale di Masterchef Italia 11, scopriamo le anticipazioni riguardanti ciò che succederà ai concorrenti nella nuova puntata del cooking show, in onda stasera, giovedì 17 febbraio, su Sky Uno e NOW.

Due mesi sono ormai trascorsi dall'inizio dell'undicesima edizione di Masterchef Italia: dopo settimane di sfide ed eliminazioni (anche illustri), gli aspiranti vincitori del cooking show sono diventati sempre meno ed il cerchio di stringe sempre più in vista della finalissima. Nella scorsa puntata, Carmine ha vinto la Mistery Box, mentre Nicky Brian si è aggiudicato l'Invention Test di pasticceria, svoltosi al cospetto di Iginio Massari. Alla fine, ad essere eliminato è stato Polone. Per quanto riguarda lo Skill Test sulla trasformazione degli ingredienti, con ospite Terry Giacomello, ad avere la peggio è stata Mime, che ha dunque abbandonato definitivamente la cucina di Masterchef.

Masterchef Italia 11, l'intervista ai concorrenti eliminati Polone e Mime

Cosa succederà, invece, nella nuova puntata del programma? Innanzitutto, ci sarà una Golden Mystery Box con ospite Valerio Massimo Visintin, critico gastronomico "mascherato" del Corriere della sera. Per l'Invention Test, poi, torneranno alcuni protagonisti della scorsa edizione, ovvero Irene Volpe e Antonio Colasanto ed il vincitore Francesco Aquila, che presenteranno tre ricette che i concorrenti dovranno riprodurre fedelmente. Inoltre, tornerà la prova in esterna: i fornelli si sposteranno presso il Museo del Novecento di Milano ed i piatti saranno giudicati da dieci giovanissimi chef stellati (Isabella Potì, Michele Lazzarini, Solaika Marrocco, Paolo Griffa, Arianna Gatti, Andrea Casali, Michela Previtali, Emanuele Lecce, Marta Passaseo e Alessandro Rossi). A sfidarsi nelle prove saranno i sette cuochi amatoriali rimasti in gara: Carmine, Christian, Elena, Federico, Lia, Nicky Brian e Tracy.

Ricordiamo, infine, che prosegue la rubrica quotidiana di MasterChef Magazine, che vede protagonisti diversi Chef stellati, oltre ai giudici Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle ore 19:45, sempre su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.