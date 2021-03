Masterchef Italia 10: i giudici si confessano sullo schermo (VIDEO)

I tre giudici di MasterChef Italia hanno aspettato la finale dell'edizione n° 10 per fare delle piccole confessioni davanti allo schermo, mettendosi per una volta dalla parte dei concorrenti: il video.

Per una volta è toccato a loro: durante la finale di MasterChef Italia 10 è toccato ai giudici fare le proprie confessioni davanti allo schermo, come fossero dei concorrenti alle prime armi. A guardarli e ad ascoltarli, con attenzione e tanta emozione, i 4 finalisti dell'edizione, "Aquila", Irene, Antonio e Monir.

Per una volta, le parti si sono invertite: aspiranti chef al di qua di un televisore, intenti a seguire i confessionali realizzati da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Si è aperta così la finalissima di MasterChef Italia, ieri su Sky Uno: i tre giudici hanno voluto provare l'emozione di confessare tutti i propri segreti davanti alla telecamera, lontani da "occhi indiscreti", per raccontare cosa significa essere uno chef.

Preziosi consigli, come nel loro stile, ma anche un intimo racconto dell'altra faccia della medaglia: perchè diventare uno chef non significa soltanto poter fare ogni giorno il lavoro dei propri sogni, e può voler dire anche dover affrontare rinunce, soprattutto nella vita privata. L'importante però resta sempre avere la forza di portare avanti il proprio sogno.

Masterchef Italia 10, che si è concluso ieri sera su Sky Uno, resta comunque sempre disponibile per la visione on demand.

Immagini concesse da Sky