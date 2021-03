MasterChef Italia 10: Francesco Aquila è il vincitore dell'edizione

È Francesco Aquila il vincitore di MasterChef Italia 10, il concorrente che più di ogni altro, nel corso dell'edizione, ha saputo abbinare la tecnica in cucina all'estro creativo e al cuore.

Maitre e docente di sala bar, Francesco Aquila, 34 anni, nato ad Altamura ma residente a Bellaria-Igea Marina - e soprattutto papà della piccola Ludovica -, è sempre stato uno dei preferiti del pubblico. E stasera è riuscito a convincere i tre giudici, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, più di quanto non avesse già fatto nel corso di tutta l'edizione, con un menù evocativo già dal titolo: "My way, a modo mio".

Ha rivisitato la tavola estiva dei nonni in Puglia per l'antipasto "Tavola pronta", quattro gyoza per il primo, non il suo piatto migliore, carne wagyu con fave e vaniglia il secondo piatto, che per i giudici è il vero colpo di genio. Il dessert è un nido di uovo e biscotto che lo riporta ancora una volta con la memoria alla natìa Puglia. E tanto basta per battere Irene, Antonio e Monir.