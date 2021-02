MasterChef Italia 10: la disperazione di Monir alle prese con aghi d'abete e pigne (VIDEO)

Nella semifinale di MasterChef Italia 10 qualcuno ha messo in estrema difficoltà Monir, apparso davvero disperato davanti al "regalo" portato, per l'Invention Test, dall'ospite Riccardo Canella, il sous chef del "Noma", a Copenaghen, nonché responsabile del reparto Ricerca e Sviluppo del Ristorante più famoso al mondo.

Con sé, Chef Canella aveva alcuni ingredienti molto particolari che rappresentano il futuro della cucina internazionale. A Monir sono capitati garum di alette di pollo insieme ad aghi e olio di abete e pigne candite: lo sguardo sconsolato e malinconico dell'aspirante chef era fin troppo esplicito ma, con grande sorpresa, non è risultato tra i peggiori della prova, che ha invece sancito l'uscita di scena di Federica e ha messo in serie difficoltà il glaciale Antonio.

Per Monir, al contrario, la semifinale di Masterchef 10 ha portato moltissime soddisfazioni, prima fra tutte un posto nei "fantastici 4" che accedono all'attesissima sfida finale, in programma tra una settimana. Saranno infatti Antonio, Francesco "Aquila", Irene e Monir a sfidarsi davanti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli per conquistare il titolo più ambito, quello di decimo MasterChef italiano.

L'appuntamento di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha conquistato 1.014.954 spettatori medi e il 3,8% di share, un dato in crescita del +8% rispetto agli omologhi episodi dello scorso anno; nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1.076.571 spettatori medi e il 3,4% di share, con il 69% di permanenza e 1.559.543 contatti (+6% sulla stagione precedente); il secondo, ha totalizzato 953.337 spettatori medi e il 4,3% di share, con il 77% di permanenza e 1.240.088 contatti (+10% sulla stagione precedente). Durante la messa in onda, anche questa settimana Sky Uno è stato il canale più visto dagli abbonati Sky. E sui sette giorni, i risultati sono sempre altissimi: gli episodi della scorsa settimana hanno infatti conquistato una media serata di 2.113.176 spettatori, stabile sui livelli dei due episodi precedenti ma in aumento del +15%rispetto alla scorsa stagione.

Masterchef Italia 10 è in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand.

Immagini concesse da Sky