MasterChef Italia 10: ascolti alle stelle per la finale, nonostante Sanremo

MasterChef Italia 10 ha chiuso in bellezza: gli ascolti della finale, andata in onda durante la settimana di Sanremo, hanno confermato che si è trattato dell'edizione più vista degli ultimi 3 anni.

Una finale accesissima quella di MasterChef Italia 10, che si è conclusa con la proclamazione di Francesco Aquila come vincitore di questa edizione. Una finale premiata anche da un ottimo risultato negli ascolti: su Sky Uno/+1 e on demand, l'ultimo appuntamento di questa edizione ha conquistato 1.040.372 spettatori medi e il 3,87% di share.

Un dato che, nonostante la messa in onda in contemporanea con il Festival di Sanremo, segna un +3% rispetto alla scorsa settimana per il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy.

Nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1.081.191 spettatori medi e il 3,41% di share, con il 68% di permanenza e 1.601.429 contatti; il secondo, la finalissima a 3, ha totalizzato 999.553 spettatori medi e il 4,44% di share, con il 71% di permanenza e 1.399.747 contatti.

La decima edizione di MasterChef Italia si chiude quindi con una media al giovedì sera di 1.030.779 spettatori medi: con un +11% rispetto alla precedente stagione e un +15% sull'ottava, quella appena conclusasi è quindi l'edizione più vista degli ultimi tre anni. Nei 7 giorni, invece, l'ascolto raddoppia abbondantemente: con una media che al momento supera i 2,1 milioni di spettatori medi (2.114.872), si raggiunge anche in questo caso un risultato da record, essendo il più alto degli ultimi 4 anni. Gli episodi della scorsa settimana, inoltre, hanno totalizzato una media serata di 2.041.214 spettatori, stabile sui livelli dei due episodi precedenti ma in aumento del +10% rispetto alla scorsa stagione. Infine, gli ottimi dati e l'appeal sempre costante di MasterChef Italia presso il pubblico sono confermati anche dall'ottima permanenza che, sul primo appuntamento di visione del giovedì, è pari al 71% con punte anche del 79% (negli episodi 9 e 10).

In forte crescita anche la fruizione tramite Sky Go. Per tutta la stagione, il giovedì sera durante l'orario di trasmissione di MasterChef Italia, Sky Uno è risultato per ben 9 volte su 11 il canale in linear streaming con più dispositivi collegati simultaneamente nell'intero perimetro rilevato da Auditel, con un netto stacco rispetto ai competitor.

A vincere alla fine è stato Francesco Aquila, come si diceva, 34enne cuoco amatoriale pugliese e residente in Emilia-Romagna, a Bellaria-Igea Marina, maître di sala e docente di sala, è stato proclamato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli nell'epilogo di un'edizione di altissimo livello.

Per il vincitore, 100mila euro in gettori d'oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette con Baldini&Castoldi. Sul podio anche Irene Volpe, 22enne di Roma laureata in design, e Antonio Colasanto, 25enne dottorando in chimica alimentare di Novara. Quarto classificato Monir Eddardary, 29 anni, disoccupato di origini marocchine e residente a Bevagna (Perugia). Ospiti della serata due chef eccezionali: Chicco Cerea, tre stelle Michelin con il ristorante "da Vittorio" a Brusaporto (Bergamo), e il numero uno al mondo nella classifica "50 Best Restaurants", Mauro Colagreco, tre stelle Michelin con il suo "Mirazur" a Menton.