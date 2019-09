Masterchef: a Dubai il primo ristorante ispirato al talent culinario!

Masterchef vive anche oltre lo schermo, a Dubai, in un ristorante ispirato al famoso talent culinario: si chiama Masterchf TV Experience ed è il primo al mondo a riproporre il format dal vivo per i suoi clienti.

Il Masterchf TV Experience ha aperto all'inizio dell'estate 2019 nel Millenium Palace Marina Hotel di Dubai, ed è co-finanziato naturalmente anche da Endemol, la società che produce Masterchef e vende la trasmissione ai 52 Paesi in cui va in onda. La scommessa è di quelle per forza vincenti sulla carta: nel mondo ci sono 250 milioni di persone che seguono la trasmissione, molte delle quali, una volta terminata la stagione, sono pronte a seguire i propri concorrenti preferiti in giro per masterclass, ristoranti di nuova apertura, comprare libri di ricette e ogni altro gadget con il logo della trasmissione. Se Masterchef, di riflesso, ha portato tanta fortuna a ogni genere di programma televisivo a tema gastronomico, allora è giusto voglia provare a spingersi oltre, portando i propri telespettatori direttamente alla sua tavola.

Funziona come un normale ristorante ma al lavoro in cucina ci sono gli ex concorrenti più talentuosi della trasmissione (al momento nessun italiano), sotto l'attenta guida dell'head chef Margarita Vaamonde-Beggs. Altra particolarità è il menù: non solo i 36 piatti selezionati direttamente dalle varie edizioni di Masterchef, per i più coraggiosi c'è anche la possibilità di scegliere la Mystery Box. Ecco come funziona: i commensali al tavolo possono scegliere 5 ingredienti in una selezione di dieci tra proteine, ortaggi e condimenti, sarà poi la cucina a "inventare" un menù completo in soli 40 minuti. A scandire il tempo ci pensa il grande orologio di Masterchef presente in sala. Per i più appassionati c'è anche la possibilità, naturalmente non gratuita, di seguire delle Masterclass con i concorrenti via via presenti nel ristorante di Dubai. Aprirà anche nel resto del mondo? Qualora dovesse funzionare pare che l'intenzione sia proprio quella.