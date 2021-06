Massimo Boldi, ecco chi è la nuova fidanzata dopo Irene Fornaciari

Massimo Boldi ha messo fine alla sua relazione con Irene Fornaciari, durata circa due anni, e ora è pronto per un nuovo inizio con una donna di 40 anni.

Massimo Boldi, 75 anni, ha deciso di lasciare Irene Fornaciari, con cui ha vissuto per più di due anni, dopo essersi innamorato di un'altra donna. La sua nuova fidanzata si chiama Anita Szacon, ha 40 anni, è polacca e lavora come cosmetologa in una farmacia di Roma.

"Lei mi sfugge. Si ritrae, devo dire che è una donna molto 'spigolosa'. Ma io spero di riuscire a conquistarla", ha spiegato Boldi durante un'intervista di Oggi, aggiungendo che la Szacon per ora è soltanto un'amica sebbene lui ne sia già profondamente innamorato.

L'attore comico ha anche ammesso di essere un uomo molto corteggiato: "Sono accerchiato da ragazze bellissime che si propongono. Chi mi scrive su Instagram, chi si propone a cena. La mia popolarità, il personaggio che ho interpretato e interpreto nei film fa da catalizzatore: si vede che non piaccio alle donne mature".

A proposito della sua nuova relazione e di come possa essere percepita dall'esterno, Massimo Boldi ha dichiarato: "Non voglio coprirmi di ridicolo, ho un grande rispetto di me stesso e delle mie figlie. Ma loro hanno la loro vita, i loro impegni, sono io che poi mi ritrovo a fare i conti con il silenzio e con le paure. Sono il primo a chiedermi se, alla mia età, io possa davvero ambire a un amore autentico e disinteressato".