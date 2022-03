Massimo Boldi: controlli al San Raffaele dopo l'operazione e lui tranquillizza i fan

Massimo Boldi nel 2018 è stato operato per una triplice ostruzione delle coronarie, pochi mesi prima era stato operato all'aorta, oggi solo controlli di routine.

Un post di Massimo Boldi su Facebook ha fatto preoccupare i suoi fan: l'attore ha ringraziato i medici del San Raffaele, dove si è recato solo per normali controlli di routine. La precisazione di Boldi è arrivata dopo che numerosi follower, gli avevano chiesto, preoccupati, come mai si fosse recato in ospedale.

Nel 2018 Massimo Boldi fu ricoverato d'urgenza in ospedale, i medici lo sottoposero ad un delicato intervento per una triplice ostruzione delle coronarie. L'attore raccontò la sua avventura ai microfoni del TGcom24 "L'ho scampata grossa. Durante un controllo che ho fatto al San Raffaele, ho fatto una coronarografia, mi hanno trovato tre arterie completamente occluse", disse il protagonista di numerosi cinepanettoni.

L'operazione era avvenuta poco dopo la conclusione delle riprese del film Amici come prima, la pellicola che segnò, dopo anni di separazione, il ritorno sul grande schermo del duo Boldi/De Sica. "Dovevo ricorrere a un intervento e dovevo scegliere tra by-pass e angioplastica. Parlando con i professionisti, ho deciso di fare un'angioplastica", precisò 'cipollino', che pochi mesi prima aveva subito un altro delicato intervento all'aorta.

Oggi Massimo Boldi ha pubblicato un post che ha fatto preoccupare i suoi fan, che ben conoscono i problemi cardiaci avuti dall'attore in passato. "Un vero grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico nonché a tutti gli infermieri dell'ospedale SAN RAFFAELE di Milano", ha scritto su Facebook. Moltissimi follower si sono subito chiesti cosa fosse successo, Boldi allora ha scritto un nuovo post, sotto il precedente, in cui ha precisato: "Solo un controllo di routine", facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti.