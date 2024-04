Massimo Bernardini addio a TvTalk: “Ora spazio ai giovani, mi piacerebbe che fosse una donna a sostituirmi”

Massimo Bernardini lascia la conduzione di Tv Talk dopo 19 anni alla guida del programma. La sua ultima puntata andrà in onda il 25 maggio, ponendo fine a una lunga e apprezzata carriera alla guida del talk show di approfondimento televisivo. Bernardini ha deciso di rinunciare a Tv Talk al culmine del successo, con una media dell'8,4% di share e quasi un milione di telespettatori, considerando che sia arrivata l'ora giusta di passare il testimone a una nuova generazione.

Le ragioni della decisione di Massimo Bernardini e le sue prospettive future

La televisione di Stato continua a perdere pezzi importanti, sia per le pressioni politiche esercitate sui singoli giornalisti e conduttori, sia per scelte personali dei diretti interessati. Mentre la Rai si trova ad affrontare le conseguenze legate al caso della censura allo scrittore Antonio Scurati, arriva un'altra brutta notizia per gli spettatori dell'azienda di Viale Mazzini: Dopo il passaggio di Amadeus a Nove, Massimo Bernardini dice addio a TV Talk, sabato 25 maggio sarà l'ultima puntata.

La decisione, come ha spiegato al Corriere della Sera, sembra definitiva "Sono in pensione da quando ho 67 anni. Sono convinto che lasciare un programma al massimo del successo, e non quando comincia a traballare, sia la cosa più giusta da fare. Infine sento che è doveroso, per quelli della mia generazione, passare la mano a quelli più giovani".

Serena Bortone: dopo il caso Scurati ci saranno conseguenze per lei e il suo programma? Le ipotesi

Massimo Bernardini non ha intenzione di fare il pensionato: "Se a qualcuno in Rai o sul mercato interesserà, proverò a dedicarmi ai pochi progetti editoriali e audiovisivi, quantitativamente meno impegnativi, che da tempo ho nel cassetto. Se invece non succederà niente vorrà dire che sarà venuto il momento di ritirarmi a vita privata", ha spiegato.

Tv Talk è stato creato da Bernardini, da un idea di Paolo Taggi, la prima stagione risale al 2005-2006, quella che si concluderà a maggio è la diciannovesima edizione del programma. Nelle prime cinque stagioni è andato in onda nella fascia della mattina, dalla sesta edizione, 2010/2011, occupa lo spazio pomeridiano di Rai 3 (dalle 15:00 alle 16:30).

Il programma, come ricorda il suo conduttore "ha una media dell'8,4% con quasi 1 milione di telespettatori, risultando il programma più visto dell'intero palinsesto del sabato di Rai 3, prima serata compresa; tg a parte".

Massimo Bernardini va via ma Tv Talk continuerà, il suo erede, spera il giornalista, sia una donna: "Non ne ho idea di chi prenderà il mio posto. Mi piacerebbe fosse una donna, una giovane conduttrice più brava di me, che mantenesse qualcosa della mia passione giornalistica. E che il talk restasse a Milano, visto che è nato qui".

Nelle ultime ore Giuseppe Candela su Dagospia ha rivelato che in prima fila per la conduzione della ventesima edizione di Tv Talk c'è la giornalista Mia Ceran, attualmente impegnata su Rai 2 con Nei tuoi panni.