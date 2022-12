Massimiliano Pane su Mina e il biglietto ricevuto da Paul McCartney: "Ecco dove è finito"

Massimiliano Pane è stato ospite di Fabio Fazio nella puntata dell'11 settembre di Che Tempo che fa. Il discorso, come è ovvio, è caduto anche su Mina, il figlio della leggendaria interprete ha raccontato alcuni gustosi aneddoti sulla madre.

Massimiano Pane, 59 anni, un produttore musicale, compositore e arrangiatore è figlio di Mina e dell'attore Corrado Pani. L'artista ha esordito come autore con Valentino Alfano di due brani, Sensazioni e Il vento, inclusi nell'album di Mina dal nome Attila. Ieri, nella trasmissione, di Che Tempo che fa, ha raccontato che in questi giorni ha assistito ad alcune dei Mondiali in Qatar con la madre "Lei tiene per l'Inter, nel campionato, in questi giorni ha tifato a seconda della partita, anche con la Svizzera, ma contro il Portogallo è andata male". La cantante da anni vive a Lugano.

Un aneddoto simpatico, Massimiano Pane lo ha raccontato a proposito di un biglietto ricevuto dall'artista italiana da parte di Paul McCartney. Mina aveva registrato un disco, Plurale, in cui aveva inserito Michelle: "Dove lei soprapponeva la sua voce per tutto il disco, fino a 16 piste", ha raccontato Massimiliano. La voce dei Beatles, in quell'occasione, le mandò un bigliettino in cui le scrisse che quella di Mina era la migliore cover della sua canzone. L'artista italiano, dopo aver sottolineato la gentilezza dell'ex Beatles, cestinò il biglietto, impedendo a Massimiliano di recuperarlo e conservarlo. Così, il biglietto con la firma di Paul McCartney è andato perduto per sempre.

La puntata è stata caricata sul sito di RaiPlay.

