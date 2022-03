Massimiliano Morra non si sposa più: il post di Dalila Mucedero su Instagram

Massimiliano Morra e Dalila Mucedero non si sposano più, anche perché non stanno più insieme: l'annuncio è stato dato, con un post su Instagram, dall'ormai ex fidanzata dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. I due, secondo le dichiarazioni di Morra, avevano deciso di sposarsi a breve.

Massimiliano Morra, nella precedente edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, era stato al centro di una polemica, nata dopo che si era scoperto che la relazione con Rosalinda Cannavò, anche lei concorrente del Grande Fratello Vip 5, era fasulla. I due non erano mai stati fidanzati, si trattava di un rapporto costruito a tavolino per promuovere le fiction targate Ares in cui recitavano.

Durante la permanenza nella casa più spiata d'Italia, la Cannavò confidò ad alcuni coinquilini che Morra era gay. Rosalinda ripetè la stessa cosa quando fu eliminata dal reality, una volta arrivata in studio: rispondendo ad una domanda su Massimiliano, disse "a me risultava fosse gay".

Lo scorso gennaio Massimiliano, dopo essersela presa con Rosalinda "ha detto falsità su di me", al settimanale DiPiù aveva annunciato le sue prossime nozze: "Mi sposo. Dalila è la donna della mia vita, la ragazza con cui voglio mettere su famiglia. Stiamo pensando di sposarci a Napoli".

Il rapporto con Dalila Mucedero in realtà era già al capolinea, i due si sarebbero lasciati da circa due mesi. La ragazza lo ha voluto annunciare oggi, ufficialmente, nelle sue storie di Instagram, dove ha scritto: "Buongiorno, anche se non toccava a me fare questa comunicazione (da personaggio non pubblico), ancora una volta affronto una situazione mettendoci la faccia e tra l'altro sempre a testa alta. Mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza del fatto che io e Massimiliano non stiamo più insieme da un bel po' di tempo. Grazie per tutto l'affetto che mi avete dimostrato".