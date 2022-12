MASHLE, l'adattamento animato arriva nel 2023: date un'occhiata a key visual e preview

I fan di MASHLE saranno contenti di sapere che l'adattamento animato del manga di Star Comics arriverà nel 2023, e al Jump Festa 23 sono state mostrate la preview e una nuova key visual della serie, assieme all'annuncio della finestra di lancio.

Segnatevelo sul calendario, perché l'anime di MASHLE approderà ad aprile 2023 sugli schermi nipponici (resta però ancora da vedere chi si occuperà della sua distribuzione in Italia).

L'opera di Hajime Komoto, edita nel nostro paese da Star Comics, è stata tra i protagonisti del Jump Festa 2023, uno degli eventi più attesi dai fan di anime e manga, ed oltre ad annunciare quando vedremo la serie animata, sono state anche mostrate una nuova key visual e una preview dello show.

In precedenza, come ricorda anche ANN, erano stati resi noti i nomi dei doppiatori principali della serie diretta da Tomonari Tanaka e scritta da Yousuke Kuroda, con il character design di Hisashi Higashijima e le musiche di Masaru Yokoyama .

Tra i seiyuu troviamo: Chiaki Kobayashi (Mash Burnedead, Kaito Ishikawa (Lance Crown), Reiji Kawashima (Finn Ames), Takuya Eguchi (Dot Barrett), Reina Ueda (Lemon Irvine) e Hiroaki Hirata (Narratore).

Come recita la sinossi ufficiale fornita da Star Comics: "Siamo nel mondo della magia, dove chiunque possiede poteri magici e questi ultimi sono il motore di ogni attività. Il segreto del giovane Mash, che in una foresta lontana dalla civiltà si trasforma in un mostro dell'allenamento muscolare, è che è nato privo di magia, e non è assolutamente in grado di praticare incantesimi. Quando questa verità nascosta viene scoperta, la sua vita cambia totalmente: per preservare la sua incolumità e quella del padre adottivo, il ragazzo si vede costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia, puntando a diventare il nuovo 'Illuminato Divino', lo stregone dell'anno! Si alza il sipario su questo fantasy anomalo in cui muscoli allenati, forza fisica e... tanta imprevedibile astuzia polverizzano qualunque incantesimo!".