Maserati: The Brothers, le prime immagini del biopic con Anthony Hopkins

Dopo Ferrari e Lamborghini, è in arrivo un altro biopic su una delle maggiori eccellenze tra le aziende italiane produttrici di automobili sportive di lusso, ovvero Maserati. Il film vanta nel cast Anthony Hopkins e racconterà la storia dell'azienda dalla sua fondazione.

Oggi sono state diffuse le prime immagini del film con Michele Morrone e Salvatore Esposito, che interpretano rispettivamente Alfieri e Bindo Maserati. Morrone è noto per il suo ruolo in 365 Giorni, mentre Esposito è una star della serie Gomorra. Qui sotto potete vedere le prime immagini dal set.

I dettagli della storie e il cast

La Maserati è stata fondata nel 1914 in un garage della città di Bologna da tre fratelli: Alfieri, Ettore ed Ernesto. Fin dai primi giorni, l'azienda - oggi nota per le auto di lusso - era legata al mondo delle corse automobilistiche. La prima vettura da Gran Premio della Maserati è quella che Alfieri Maserati stava guidando nella gara della Coppa Messina del 1927, quando ebbe un incidente quasi fatale. Alfieri morì pochi anni dopo, all'età di 44 anni, per le ferite riportate in quell'incidente. Nel 1937, i fratelli vendettero una quota di controllo dell'azienda, che oggi è di proprietà della Fiat.

Nel cast, oltre a Esposito, Morrone e Anthony Hopkins, ci sono anche Andy Garcia, Jessica Alba, Maya Talem, Victoria Sophia e Annie Bezikian. Come abbiamo rivelato, Diane Warren sta componendo una canzone originale per il film.

Il biopic, in lingua inglese, è diretto dal premio Oscar Bobby Moresco (autore di Crash) e prodotto da Andrea Iervolino. Le riprese sono iniziate questo mese in Italia.

La precedente società di Iervolino, ILBE Group, ha prodotto il biopic su Lamborghini e il film su Ferrari diretto da Michael Mann con Adam Driver e Penélope Cruz. Iervolino ha dichiarato oggi a proposito del cast: "Jessica Alba, Michele Morrone e Salvatore Esposito stanno offrendo performance eccezionali. La loro dedizione e il loro talento stanno dando vita a personaggi straordinari e non potrei essere più orgoglioso di ciò che hanno creato finora. Jessica porta una profondità e una sensibilità incredibili nel suo ruolo, mentre Michele e Salvatore mostrano un'intensità e una presenza sullo schermo semplicemente magnetiche".

Ha poi proseguito: "Anthony Hopkins è un attore straordinario, capace di trasformare ogni scena in un capolavoro. Non vedo l'ora di vedere la sua performance prendere forma. Andy Garcia, con la sua eleganza e il suo carisma naturale, darà un contributo fondamentale al nucleo emotivo del film. La loro presenza sul set sarà un momento magico per tutti noi. Questo è il secondo film che realizzo con Andy Garcia e sono entusiasta di continuare questo sodalizio artistico con un attore che ammiro profondamente".