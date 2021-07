Masantonio - Sezione scomparsi, la trama della quarta puntata stasera su Canale 5

Masantonio - Sezione scomparsi, la fiction con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, torna stasera su Canale 5 alle 21:30. Creata da Valerio Cilio e Gianluca Leoncini, la serie prodotto da Cattleya è diretta da Fabio Molo ed Enrico Rosati.

Come anticipa la trama della quarta puntata, Riva (Davide Iacopini) vuole mostrare a sua figlia Martina il suo vecchio mito, l'ex calciatore della Sampdoria Garnera, tornato in città per ricevere un'onorificenza. Quando questi scompare nel nulla, il poliziotto si mette sulle sue tracce.

Masantonio (Alessandro Preziosi) intanto è alle prese con la sparizione di Margherita, una vecchia amica di De Prà (Bebo Storti), affetta da Alzheimer, come anticipa il promo della nuova puntata. Stavolta per il nostro è più difficile utilizzare il suo metodo, a causa della malattia della donna. Mentre Riva è alle prese con un dolore difficile da affrontare, le indagini svelano un collegamento tra le due piste: Garnera, non nuovo al crimine, potrebbe essere un pericolo per la donna...

Masantonio, grazie al rapporto con la nipote, prende a cuore la scomparsa di Luca, un ragazzo problematico che sembrava essere cambiato grazie a Fatima, la sua fidanzata. La famiglia musulmana di lei, infatti, l'aveva pienamente accolto, offrendogli un lavoro e dandogli fiducia, tanto che lui aveva deciso di convertirsi alla loro religione. Ma non è tutto oro quello che luccica... Mentre l'indagine evolve con l'aiuto di Tina, Masantonio è costretto ad affrontare le donne della sua vita: Valeria (Claudia Pandolfi) e Roberta. E stavolta nemmeno il discreto Riva riuscirà a rimanerne fuori...