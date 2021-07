Masantonio - Sezione scomparsi, la seconda puntata stasera su Canale 5: cosa raccontano le anticipazioni

Masantonio - Sezione scomparsi, dopo il buon esordio della scorsa settimana, torna stasera su Canale 5 alle 21:30. La fiction di genere poliziesco con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi ha cambiato eccezionalmente giorno di programmazione (che cade solitamente il venerdì) per evitare lo scontro con la partita Italia-Belgio dello scorso 2 luglio, vinta dagli Azzurri.

Dalle anticipazioni della seconda puntata scopriamo che, mentre indaga sulla scomparsa di Thiago (Prince Steven Urina), un bambino di origini peruviane, Masantonio (Alessandro Preziosi) è costretto a riflettere su alcuni aspetti della sua infanzia e sui perché delle scelte che ha fatto. Questa volta, per immedesimarsi con lo scomparso, l'uomo dovrà guardarsi dentro e trovare il coraggio di affrontare, poco a poco, i fantasmi del suo passato. A cominciare da Tina (Virginia Campolucci), la quindicenne che ha iniziato a pedinarlo...

In cosa consiste il metodo d'indagine di Masantonio? Per Sandro Riva (Davide Iacopini), questo è il rompicapo più complesso. Un nuovo caso sembra offrire la possibilità di scavare nel passato di Masantonio e squarciare il velo di mistero che lo avvolge. Una donna, Alberta Comini (Anna Della Rosa), è scomparsa abbandonando la figlia di pochi mesi ma ogni pista plausibile sembra finire in un buco nell'acqua. Mentre la verità emerge faticosamente, Riva inizia a conquistare a piccoli passi la fiducia di Masantonio.

Ecco il promo della seconda puntata in onda sulle reti Mediaset.

La trama della fiction

Ogni anno è altissimo il numero di persone che scompare in Italia. Elio Masantonio, interpretato da Alessandro Preziosi, è incaricato di riportarli a casa, vivi o morti. È il migliore nel ritrovare gli scomparsi, perché è stato uno di loro. "Entrare nelle loro vite, provare quello che hanno provato loro e non riuscire più a pensare ad altro". È così che il protagonista parla del suo lavoro ai colleghi che lavorano con lui ed è qui l'anima del suo personaggio.

Il cast

Al fianco di Alessandro Preziosi, nel cast della fiction figurano anche Claudia Pandolfi, Davide Iacopini, Bebo Storti, Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco e Antonio Ornano.