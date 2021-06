Masantonio - Sezione scomparsi: la fiction con Alessandro Preziosi in onda da stasera su Canale 5

Appuntamento con una nuova fiction stasera su Canale 5: alle 21:30 e in prima visione assoluta va in onda Masantonio - Sezione scomparsi, la serie di genere poliziesco con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi.

La prima puntata ci porta a Genova: il Prefetto mette Elio Masantonio (Alessandro Preziosi) a capo della nuova Sezione Scomparsi. I primi casi riguardano una giovane volontaria e un commerciante appena uscito di prigione.

Quella di Chiara Onofri sembra una fuga in Africa, ma la verità potrebbe essere diversa da ciò che sembra...

Sandro Riva, l'agente incaricato di affiancare Elio Masantonio, sta raccogliendo informazioni su di lui ma c'è già un nuovo caso da risolvere: Michele Vespri è un negoziante finito dietro le sbarre per aver ucciso un rapinatore. Finito di scontare il suo debito con la giustizia, Michele scompare misteriosamente: allontanamento volontario, suicidio o un regolamento di Conti?

Masantonio ha in mente una pista ben precisa...

Ecco il promo del primo episodio, in contemporanea anche in streaming su Mediaset Infinity.

La trama della fiction

Ogni anno è altissimo il numero di persone che scompare in Italia. Elio Masantonio, interpretato da Alessandro Preziosi, è incaricato di riportarli a casa, vivi o morti. È il migliore nel ritrovare gli scomparsi, perché è stato uno di loro. "Entrare nelle loro vite, provare quello che hanno provato loro e non riuscire più a pensare ad altro". È così che il protagonista parla del suo lavoro ai colleghi che lavorano con lui ed è qui l'anima del suo personaggio.

Il cast

Al fianco di Alessandro Preziosi, nel cast della fiction figurano anche Claudia Pandolfi, Davide Iacopini, Bebo Storti, Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco e Antonio Ornano.