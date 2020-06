Mary Pat Gleson è morta a 70 anni, aveva recitato in serie come Bayside School e Will & Grace

Mary Pat Gleason è morta all'età di 70 anni dopo una lunga carriera in cui ha avuto oltre 100 ruoli anche in serie tv come Bayside School e Will & Grace.

Mary Pat Gleason è morta all'età di 70 anni dopo una carriera che le ha permesso di recitare in oltre 100 ruoli, prevalentemente televisivi, apparendo in show come Bayside School e Sex and the City.

La notizia è stata condivisa sulla pagina ufficiale dell'artista da un suo amico.

Ron Fassler ha scritto online: "Mary Pat Gleason, una delle persone più care e dolci che io abbia mai avuto il piacere di conoscere, è morta la scorsa notte all'età di 70 anni. Ha 174 credits sulla sua pagina IMDB (e con un film ancora non distribuito), ma era molto di più rispetto all'essere una meravigliosa attrice: era unica. Si preoccupava degli altri, era così divertente, era delizioso averla accanto e trovo difficile immaginare un mondo senza la sua brillante presenza e il suo volto sorridente. I miei pensieri sono rivolti a tutte le persone che l'hanno conosciuta e le hanno voluto bene".

L'attrice ha avuta una carriera lunga 40 anni e tra i ruoli più conosciuti ci sono quelli di Madame Oeuf, l'insegnante di francese in Bayside School, e della professoressa, Mrs. Butters, dei figli di Lynette e Susan in Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane. Mary era inoltre apparsa in una scena emozionante con al centro Miranda in Sex and the City e con la parte di una senza tetto chiamata Sally in Will & Grace.

Gleason ha recitato inoltre in Quantum Leap, Highway to Heaven, Night Court, Blossom, ER, NCIS, Bones, Grey's Anatomy, Gilmore Girls: A Year in the Life, Le regole del delitto perfetto, NCIS e The Blacklist.

Recentemente Mary Pat Gleason ha avuto il ruolo di Mary in Mom, personaggio che nella settima stagione perdeva la vita durante un incontro degli Alcolisti Anonimi.