Mary Millington - la pornostar della porta accanto, lo speciale stasera su Cielo

Cielo propone stasera un omaggio alla più nota porno attrice britannica degli anni '70: Mary Millington, con la serata a lei dedicata Mary Millington - la pornostar della porta accanto.

Mary iniziò la sua carriera con in testa il sogno di diventare una modella ma a causa della sua bassa statura non fu possibile, così cominciò a fare semplici foto di nudo artistico, poi scatti softcore fino a diventare la stella indiscussa del cinema britannico a luci rosse. Il documentario in prima visione assoluta, Mary Millington: le confessioni di una pornostar realizzato solo un anno dopo il suo tragico suicidio è un mix di filmati d'archivio che comprendono tutti gli aspetti della vita dell'attrice, da interviste intime a riprese sul set.

Il merito della pellicola risiede nell'essere il primo film che pone all'attenzione generale la figura della sfortunata attrice e ne cerca di delineare il carattere: quella di Mary fu indubbiamente una vita da sex symbol, ma troppo breve. Nonostante il lavoro di pornoattrice, Mary era molto insicura di sé, aveva bisogno di affetto e nutriva un profondo bisogno di mettersi in mostra. Una volta famosa restò impigliata in storie di droga e ricatti. La pornoattrice Mary Millington imboccò una strada tortuosa che, aggravata dalle pressioni del fisco e della polizia, la condusse, a soli 33 anni, alla morte per overdose di alcool e droga nell'agosto del 1979.

Un interessante sguardo al tormentato percorso della pornostar che fu portavoce della battaglia per la legalizzazione del porno in Inghilterra. A seguire _The Mary Millington Story - La regina del porno Made in UK", un ritratto approfondito, attraverso interviste inedite ad amici e parenti, della straordinaria vita di una donna molto complicata che poteva vantare conoscenze importanti nel mondo del jet set e che intraprese una liaison con l'allora primo ministro britannico Harold Wilson.