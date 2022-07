Mary Alice, l'Oracolo di Matrix Revolutions, morta a 82 anni

Mary Alice, l'attrice vincitrice di Tony ed Emmy nota per il ruolo dell'Oracolo in Matrix Revolutions, è morta il 27 luglio 2022 all'età di 82 anni nella sua casa di Manhattan.

Una foto di Mary Alice

Nata a Indianola, Mississippi, il 3 dicembre 1941, Mary Alice ha affiancato Robin Williams e Robert De Niro nel ruolo dell'Infermiera Margaret in Risvegli di Penny Marshall, ha interpretato una matriarca in Dormire con rabbia di Charles Burnett, e una donna il cui figlio viene colpito da un'auto nel South Bronx ne Il falò delle vanità di Brian De Palma.

L'ex insegnante di Chicago ha ricevuto due nomination agli Emmy nel 1992 e nel '93 - vincendo il secondo anno - per il suo ruolo di supporto nei panni di Marguerite Peck, il cui figlio viene assassinato, nel legal dramma ambientato ad Atlanta I'll Fly Away , con Sam Waterston e Regina Taylor.

Ha anche recitato nelle prime due stagioni di A Different World della NBC,ha interpretato la madre di Oprah Winfrey nella miniserie della ABC The Women of Brewster Place del 1989; e nel 2002 ha affiancato Harold Perrineau Jr. nella serie HBO Oz.

Dopo la morte di Gloria Foster, che aveva interpretato l'Oracolo nei primi due film di Matrix, Mary Alice è intervenuta per aprire la strada all'illuminazione in Matrix Revolutions (2003). Per spiegare il cambiamento nell'aspetto, è stato rivelato che il guscio esterno dell'Oracolo era stato distrutto dal programma criminale noto come Merovingio.

Nel 1987 Mary Alice ha ricevuto il Tony come miglior attrice protagonista per il suo ruolo di Rose, moglie di Troy di James Earl Jones e madre di Corey di Courtney B. Vance, in Fences, vincitore del Premio Pulitzer di August Wilson. Nel 2000 è stata inserita nella American Theatre Hall of Fame.