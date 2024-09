Marvel's Wastelanders: disponibili i nuovi episodi della serie Audible Marvel, con 3 mesi di ascolto gratuiti

Per coloro che hanno apprezzato le precedenti uscite su Audible di Marvel's Wastelanders, vi segnaliamo l'uscita dei nuovi episodi e la possibilità di ascoltarli gratuitamente per 3 mesi.

Se appassionati del mondo Marvel vi segnaliamo che su Audible è da poco uscita una nuova serie di episodi di un progetto che i fan conoscono piuttosto bene: Marvel's Wastelanders. Per chi non lo sapesse, quando si parla di Audible Original Marvel's Wastelanders, ci si approccia alla prima collaborazione tra Audible e Marvel Entertainment, la quale ha dato vita a una produzione di altissima qualità, con attori famosi e di grande rilievo a prestare la voce ai leggendari Supereroi Marvel.

Un progetto come Marvel's Wastelanders, ovviamente, oltre ad offrire avventure inedite coi protagonisti più celebri e conosciuti dagli appassionati, risulta ulteriormente affascinante per via dei talenti coinvolti: Fabrizio Bentivoglio, Lella Costa, Corrado Guzzanti, Neri Marcorè, Sergio Rubini, Luca Ward, Elena Perino, Federica De Bortoli, Raffaele Palmieri, Marco Mete, Antonio Palumbo, Perla Liberatori, Stefano Alessandroni, Stefano Annunziato, Dario Oppido. Sono proprio le voci e il talento di questi professionisti a fare la differenza.

Daredevil: la nuova serie avrà le scene d'azione "più violente e brutali" mai viste alla Marvel

Se siete amanti della lettura vi segnaliamo che su Audible è attualmente possibile usufruire del periodo di prova gratuita per i primi 3 mesi (specificando che si tratta di un'offerta valida fino alle ore 23h59 del 2.10.2024, riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Audible.it e che non hanno mai beneficiato di un periodo d'uso gratuito. Stiamo inoltre parlando di un'offerta che non può essere utilizzata in combinazione con altre promozioni). A seguito dei 3 mesi, l'abbonamento ad Audible si rinnova automaticamente al costo di 9.99€ al mese fino alla sua cancellazione. Se interessati a Marvel's Wastelanders o ad altri prodotti del vasto catalogo Audible, passate dal box qui sotto o cliccate su questo indirizzo.

Nello specifico, in questa nuova tranche di episodi di Marvel's Wastelanders disponibile su Audible dal 6 settembre 2024, ci troveremo invischiati in una trama che segue Wolverine , Vedova Nera, Star-Lord, Occhio di Falco e Dottor Destino unitisi con l'obiettivo di fermare Valeria Richards (Elena Perino). Lei è la donna più intelligente sul pianeta Terra, immortale e solitaria. Dopo essere inaspettatamente sopravvissuta a una pioggia di missili nucleari nel sud della California e aver preso possesso del Cubo Cosmico, capace niente meno che di alterare la realtà, Valeria si avvicina pericolosamente al baratro della propria ragione/follia. Qualcosa di inquietante si cela nella "Zona Morta" colpita dalle radiazioni ed è compito dei nostri svelare il mistero e fermarla prima che porti a termine la propria visione di malvagità senza precedenti.