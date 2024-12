Marvel United, il gioco da tavolo dal celebre universo supereroistico in offerta su Amazon

Il gioco da tavolo Marvel United è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 37,11€, con uno sconto del 7% sul prezzo consigliato indicato (39,99€). Trovate i dettagli relativi al gioco da tavolo passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il gioco da tavolo Marvel United è venduto e spedito da Amazon.

Marvel United: siete pronti a salvare il mondo?

Marvel United, il gioco da tavolo cooperativo, trasforma ogni partita in una battaglia memorabile contro i più temibili criminali dell'universo Marvel. I giocatori assumono il ruolo dei leggendari supereroi, unendo le loro abilità uniche in un sistema di gioco che premia la strategia e la collaborazione. Con un mazzo di carte esclusivo per ogni eroe e la possibilità di combinare i poteri in sinergia, ogni decisione può fare la differenza tra la vittoria e la disfatta totale.

Dotato di miniature e altre componenti, Marvel United promette partite rapide e coinvolgenti. Il destino del mondo è nelle vostre mani. Pianificate, combattete e trionfate: il futuro dipende dalla vostra squadra! Che sia per una vostra passione personale, o in occasione delle feste natalizie come idea regalo, passate da Amazon.